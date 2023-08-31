Нова система оплати праці держслужбовців: Шмигаль назвав основну мету реформи — Finance.ua

Нова система оплати праці держслужбовців: Шмигаль назвав основну мету реформи
Нова система оплати праці державних службовців, яку планують запровадити в Україні, допоможе усунути зловживання при нарахуваннях додаткових виплат і премій.
Як написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, про це йшлося на відповідній нараді.
«Справедливість та усунення зловживань — основна мета реформи оплати праці держслужбовців. Сьогодні на нараді з урядовцями й парламентаріями обговорили запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та основні кроки, необхідні для завершення реформи», — зазначив Шмигаль.
За його словами, загалом зміни спрямовані на зменшення диспропорцій та справедливий підхід до встановлення заробітних плат державних службовців.
«Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Готуємо державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів», — підкреслив глава уряду.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу оплати праці державних службовців (№ 8222) 28 липня.
Як повідомили в Національному агентстві з питань державної служби, основними положеннями законопроєкту є:
- запровадження оплати праці на основі класифікації посад на єдиних підходах;
- прозорість і прогнозованість заробітної плати як антикорупційна складова реформи;
- чітке розмежування заробітної плати на сталу та варіативну;
- обмеження стимулюючих виплат;
- премії і компенсації за додаткове навантаження, що залежатимуть від особистого внеску в загальний результат;
- грейди за змістом фактично дорівнюватимуть окладу, їх розмір є достатнім і прогнозованим;
- класифікація посад як чинник кар'єрного зростання, професіоналізації і спеціалізації державної служби.
Законопроєкт належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, регулюється нормами і принципами СОТ та стосуються зобов’язань України в рамках Ради Європи та Угоди про асоціацію.
Упродовж 2023 року з державної служби звільнилося 20,5 тис. людей, майже 4 тис. працівників нині стали на захист Батьківщини, 133 людини загинули та 127 дістали поранення через війну. Нині є понад 200 тис. посад державної служби, з них зайняті близько 163 тис.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною