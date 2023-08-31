Нова система оплати праці держслужбовців: Шмигаль назвав основну мету реформи — Finance.ua

Нова система оплати праці держслужбовців: Шмигаль назвав основну мету реформи Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Нова система оплати праці держслужбовців: Шмигаль назвав основну мету реформи

Нова система оплати праці державних службовців, яку планують запровадити в Україні, допоможе усунути зловживання при нарахуваннях додаткових виплат і премій.

Як написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, про це йшлося на відповідній нараді.

«Справедливість та усунення зловживань — основна мета реформи оплати праці держслужбовців. Сьогодні на нараді з урядовцями й парламентаріями обговорили запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та основні кроки, необхідні для завершення реформи», — зазначив Шмигаль.

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За його словами, загалом зміни спрямовані на зменшення диспропорцій та справедливий підхід до встановлення заробітних плат державних службовців.

«Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Готуємо державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів», — підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу оплати праці державних службовців ( № 8222 ) 28 липня.

запровадження оплати праці на основі класифікації посад на єдиних підходах;

прозорість і прогнозованість заробітної плати як антикорупційна складова реформи;

чітке розмежування заробітної плати на сталу та варіативну;

обмеження стимулюючих виплат;

премії і компенсації за додаткове навантаження, що залежатимуть від особистого внеску в загальний результат;

грейди за змістом фактично дорівнюватимуть окладу, їх розмір є достатнім і прогнозованим;

класифікація посад як чинник кар'єрного зростання, професіоналізації і спеціалізації державної служби.

Законопроєкт належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, регулюється нормами і принципами СОТ та стосуються зобов’язань України в рамках Ради Європи та Угоди про асоціацію.

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Упродовж 2023 року з державної служби звільнилося 20,5 тис. людей, майже 4 тис. працівників нині стали на захист Батьківщини, 133 людини загинули та 127 дістали поранення через війну. Нині є понад 200 тис. посад державної служби, з них зайняті близько 163 тис.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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