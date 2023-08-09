В Україні скоротилася кількість чиновників: де їх працює працює найбільше (інфографіка) — Finance.ua
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В Україні скоротилася кількість чиновників: де їх працює працює найбільше (інфографіка)

Казна та Політика
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За оперативними даними, станом на 01.01.2023 у 109 органах державної влади фактично працювало 175,8 тис. осіб. Протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
В Україні скоротилася кількість чиновників: де їх працює працює найбільше (інфографіка)
Найбільше в Податковій службі та Пенсійному фонді - понад 22 тис. Далі йдуть Міністерство юстиції - 12,3 тисячі осіб, Державна митна служба — 9,8 тисячі та Державна казначейська служба — 9,7 тисячі.
У Державні службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює 7 тисяч осіб, у Держстаті - 4,1 тисячі.

Довідка Finance.ua:

  • В органах державної влади станом на початок 2023 року функціонує Секретаріат КМУ та 18 міністерств, 20 служб, 15 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

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За матеріалами:
Finance.ua
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