Більше ніж половина українців, які знайшли роботу у Польщі, планують працювати там понад рік — Finance.ua

Більше ніж половина українців, які знайшли роботу у Польщі, планують працювати там понад рік Сьогодні 12:23 — Особисті фінанси

Більше ніж половина українців, які знайшли роботу у Польщі, планують працювати там понад рік

Міжнародна компанія з працевлаштування та за сумісництвом аналітичний центр Gremi Personal нещодавно провела опитування серед українців щодо працевлаштування в Польщі. Розповідаємо, на який термін більшість українців планує залишитися працювати в Польщі та чому вибір впав саме на цю країну.

Зазначається, що опитування було проведено шляхом електронного анкетування з квітня по травень 2023 року. В дослідженні взяло участь близько 1280 українців, віком від 18 до 60 років, працевлаштованих у країні.

На який термін українці планують залишитися працювати в Польщі

Згідно з отриманими даними, 57% українців влаштовуються на роботу в Польщі мінімум на один рік. Ще 16% респондентів планують працювати в Польщі терміном від 3 до 6 місяців.

15% українців працевлаштовуються на період близько пів року, а 11% осіб відповіло, що приїхали в країну на термін від одного місяця до трьох.

«До початку повномасштабної війни в Україні, українці прибували в Польщу на термін від 4 до 6 місяців, а потім поверталися назад на Батьківщину витрачати зароблені кошти. Наразі дана тенденція зазнала певних змін: тепер українці працевлаштовуються на більш довгий період, адже розуміють, що через бойові дії вдома, їх проживання в Польщі буде довшим. Саме тому українці тепер більш серйозно ставляться до пошуку роботи у Польщі та більш вибагливо ставляться до умов праці та проживання», — коментує Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Ба більше, люди почали змінювати спеціальності, опановувати нові професії та претендувати на кращу роботу та оплату праці.

Чому українці обирають саме Польщу для переїзду

24% опитаних українців відповіли, що обрали для переїзду Польщу через можливість заробляти та через географічну близькість країни до Батьківщини.

20% українців обрали для проживання Польщу, тому що там проживають їх друзі та родичі.

17% респондентів відповіли, що обрали Польщу через ментальну близькість між поляками та українцями.

14% українців Польща привабила високим рівнем заробітної плати.

11% респондентів обрали Польщу через те, що життя в країні є дешевшим, ніж в інших країнах Європи.

9% українців переїхали в Польщу через легкість вивчення польської мови.

5% опитаних осіб вибрали для переїзду Польщу через зручне оформлення документів для працевлаштування.

«Наразі на польському ринку праці з‘являються тенденції зростання попиту на висококваліфікованих працівників з України. Кожен п’ятий запит від наших партнерів надходить на пошук топ-менеджера. Це пов’язано зі збільшенням кількості українського бізнесу в Польщі. Саме такі компанії шукають для працевлаштування українців», — пояснює Ліля Терещенко, замісник директора міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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