Meta погрожує звільняти працівників, якщо вони не працюватимуть в офісі — Finance.ua

Meta погрожує звільняти працівників, якщо вони не працюватимуть в офісі Вчора 23:49 — Фондовий ринок

Meta погрожує звільняти працівників, якщо вони не працюватимуть в офісі

Компанія Meta збирається запровадити більш суворий режим перебування працівників в офісі. Про це йдеться у внутрішній записці керівниці відділу кадрів техгіганта Лорі Голер до співробітників Meta.

Про це пише SFGate із посиланням на Insider.

Працівники компанії муситимуть ділитися з компанією інформацією про заплановане місце роботи, використовуючи спеціальний внутрішній «Інструмент статусу». Інформацію про перебування співробітників в офісі перевірятимуть менеджери компанії.

В разі порушень людям загрожуватимуть дисциплінарні стягнення. В деяких випадках йтиметься навіть про звільнення.

Читайте також Щоб заманити працівників в офіси, Google запропонував їм платно жити в готелі на території кампусу

«Як і у випадку з іншими політиками компанії, повторні порушення можуть призвести до дисциплінарних стягнень, аж до зниження рейтингу ефективності і, в кінцевому рахунку, до звільнення, якщо не буде вжито заходів», — йдеться в робочій записці.

Сувора політика передбачена також для співробітників, які давно працюють віддалено. Якщо впродовж двох місяців вони з’являються в офісі більше чотирьох разів поза основними подіями, то їх переведуть на триденний робочий тиждень.

Читайте також Zoom закликає співробітників повертатися в офіс

«Ми вважаємо, що дистанційна робота залишатиметься важливою в майбутньому, особливо в міру вдосконалення наших технологій, — зазначили в Meta. — У найближчій перспективі наш фокус на особистій присутності спрямований на підтримку сильного, цінного досвіду для наших людей, які вирішили працювати з офісу, і ми вдумливо і цілеспрямовано підходимо до того, куди ми інвестуємо у віддалену роботу».

Як відомо, раніше Meta оголосила про наміри вимагати від співробітників працювати в офісі щонайменше три дні на тиждень. Цей план має набути чинності з 5 вересня. У червні працівники компанії перебували в офісі в середньому 2,2 дня на тиждень. З листопада Meta звільнила 21 тис. працівників, але в компанії все ще працює понад 65 тис. людей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.