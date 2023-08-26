Meta погрожує звільняти працівників, якщо вони не працюватимуть в офісі — Finance.ua
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Meta погрожує звільняти працівників, якщо вони не працюватимуть в офісі

Фондовий ринок
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Meta погрожує звільняти працівників, якщо вони не працюватимуть в офісі
Meta погрожує звільняти працівників, якщо вони не працюватимуть в офісі
Компанія Meta збирається запровадити більш суворий режим перебування працівників в офісі. Про це йдеться у внутрішній записці керівниці відділу кадрів техгіганта Лорі Голер до співробітників Meta.
Про це пише SFGate із посиланням на Insider.
Працівники компанії муситимуть ділитися з компанією інформацією про заплановане місце роботи, використовуючи спеціальний внутрішній «Інструмент статусу». Інформацію про перебування співробітників в офісі перевірятимуть менеджери компанії.
В разі порушень людям загрожуватимуть дисциплінарні стягнення. В деяких випадках йтиметься навіть про звільнення.
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«Як і у випадку з іншими політиками компанії, повторні порушення можуть призвести до дисциплінарних стягнень, аж до зниження рейтингу ефективності і, в кінцевому рахунку, до звільнення, якщо не буде вжито заходів», — йдеться в робочій записці.
Сувора політика передбачена також для співробітників, які давно працюють віддалено. Якщо впродовж двох місяців вони з’являються в офісі більше чотирьох разів поза основними подіями, то їх переведуть на триденний робочий тиждень.
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«Ми вважаємо, що дистанційна робота залишатиметься важливою в майбутньому, особливо в міру вдосконалення наших технологій, — зазначили в Meta. — У найближчій перспективі наш фокус на особистій присутності спрямований на підтримку сильного, цінного досвіду для наших людей, які вирішили працювати з офісу, і ми вдумливо і цілеспрямовано підходимо до того, куди ми інвестуємо у віддалену роботу».
Як відомо, раніше Meta оголосила про наміри вимагати від співробітників працювати в офісі щонайменше три дні на тиждень. Цей план має набути чинності з 5 вересня. У червні працівники компанії перебували в офісі в середньому 2,2 дня на тиждень. З листопада Meta звільнила 21 тис. працівників, але в компанії все ще працює понад 65 тис. людей.

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За матеріалами:
mezha.media
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