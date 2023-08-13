Щоб заманити працівників в офіси, Google запропонував їм платно жити в готелі на території кампусу — Finance.ua

Щоб заманити працівників в офіси, Google запропонував їм платно жити в готелі на території кампусу 13.08.2023, 00:44 — Фондовий ринок

Щоб заманити працівників в офіси, Google запропонував їм платно жити в готелі на території кампусу

Google пропонує «Літню спеціальну пропозицію» для співробітників, які можуть зі знижкою залишитися на ніч у готелі на території кампусу.

Як повідомляє CNBC, ця пропозиція є частиною загальних зусиль компанія з повернення співробітників назад в офіси.

Що пропонує Google?

Google заявила, що штатні працівники можуть забронювати номер у готелі на території кампусу в Маунтін-В'ю за $99 за ніч, що вважається «літньою акцією». В описі зазначено, що спеціальна програма триватиме до 30 вересня і що компанія сподівається, що вона «полегшить для працівників Google перехід на гібридне робоче місце».

Оскільки акція призначена не для санкціонованих ділових поїздок, компанія не відшкодовуватиме таке проживання, але вимагатиме від працівників використовувати свої особисті кредитні картки

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«Тільки уявіть собі, що вранці не потрібно їхати в офіс, а замість цього ви можете отримати додаткову годину сну. Далі ви можете вийти зі своєї кімнати та швидко схопити смачний сніданок або потренуватися перед початком роботи», — йдеться в описі.

Готель, що належить Google, розташований у новому кампусі в Маунтін-В'ю, Каліфорнія, який компанія відкрила минулого року. Кампус площею 17 гектарів розташований поруч із дослідницьким центром Еймса NASA і вміщує 4000 співробітників, які працюють над рекламними продуктами Google.

Як відреагували співробітники?

Деякі співробітники прокоментували готельну угоду на внутрішніх дискусійних форумах. Найпопулярнішим мемом, що описує ситуацію стала сцена у фільмі «Злі дівчата», де головна героїня у виконанні Ліндсі Лохан каже «Ні, дякую».

Ще в одному мемі, створеному співробітниками йдеться про неоднозначну економічну політику компанії — «Тепер я можу повернути частину своєї заробітної плати Google». В інших постах жартують, що проживання в кампусі влітку може порушити «баланс між роботою та особистим життям».

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При вартості в $99 за ніч готель коштуватиме приблизно $3000 на місяць, підкреслили співробітники у внутрішніх дискусіях, які переглядав CNBC. «Я платитиму більше, а отримаю загалом набагато менше за свою квартиру», — написав один із співробітників у темі обговорення.

Інший вважав, що це все ще занадто дорого. «Якби це було близько $60 за ніч, це могло б бути прекрасною альтернативою квартирам, але $99? Ні, дякую».

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