Google Assistant отримає оновлення на основі технологій штучного інтелекту — Finance.ua

Google Assistant отримає оновлення на основі технологій штучного інтелекту Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Google Assistant отримає оновлення на основі технологій штучного інтелекту

Google планує оновити свого помічника Google Assistant, щоб зосередитися на використанні генеративних технологій штучного інтелекту, подібних до тих, що лежать в основі ChatGPT і чат-бота Bard. Про це йдеться у внутрішньому електронному листі компанії.

Про це пише Axios.

«Як команда, ми повинні зосередитися на наданні високоякісного, критично важливого досвіду роботи з продуктом для наших користувачів. Ми також побачили величезний потенціал генеративного штучного інтелекту для трансформації життя людей і бачимо величезну можливість дослідити, як виглядатиме надпотужний Assistant на основі новітніх технологій LLM», — йдеться в листі.

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За інформацією компанії, деякі роботи над оновленням помічника вже стартували з мобільної версії продукту. В межах цього кроку компанія реорганізовує команди, які працюють над Google Assistant.

У зв’язку зі змінами очікується певна кількість звільнень. Передбачається, що буде ліквідовано десятки робочих місць з тисяч співробітників, які працюють над Google Assistant.

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«Ми залишаємося глибоко відданими Assistant і з оптимізмом дивимося на його світле майбутнє», — зазначили в листі віце-президент Google Піюш Ранджан і директор із продуктів Дюк Дукелліс.

Нагадаємо, що в період із 2016 по 2021 роки Google Assistant виходив у формі восьми «розумних» колонок та дисплеїв. Останній такий гаджет вийшов у березні 2021 року. Але минулий рік став для асистента провальним.

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