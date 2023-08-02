Google Assistant отримає оновлення на основі технологій штучного інтелекту — Finance.ua
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Google Assistant отримає оновлення на основі технологій штучного інтелекту

Технології&Авто
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Google Assistant отримає оновлення на основі технологій штучного інтелекту
Google Assistant отримає оновлення на основі технологій штучного інтелекту
Google планує оновити свого помічника Google Assistant, щоб зосередитися на використанні генеративних технологій штучного інтелекту, подібних до тих, що лежать в основі ChatGPT і чат-бота Bard. Про це йдеться у внутрішньому електронному листі компанії.
Про це пише Axios.
«Як команда, ми повинні зосередитися на наданні високоякісного, критично важливого досвіду роботи з продуктом для наших користувачів. Ми також побачили величезний потенціал генеративного штучного інтелекту для трансформації життя людей і бачимо величезну можливість дослідити, як виглядатиме надпотужний Assistant на основі новітніх технологій LLM», — йдеться в листі.
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За інформацією компанії, деякі роботи над оновленням помічника вже стартували з мобільної версії продукту. В межах цього кроку компанія реорганізовує команди, які працюють над Google Assistant.
У зв’язку зі змінами очікується певна кількість звільнень. Передбачається, що буде ліквідовано десятки робочих місць з тисяч співробітників, які працюють над Google Assistant.
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«Ми залишаємося глибоко відданими Assistant і з оптимізмом дивимося на його світле майбутнє», — зазначили в листі віце-президент Google Піюш Ранджан і директор із продуктів Дюк Дукелліс.
Нагадаємо, що в період із 2016 по 2021 роки Google Assistant виходив у формі восьми «розумних» колонок та дисплеїв. Останній такий гаджет вийшов у березні 2021 року. Але минулий рік став для асистента провальним.
За матеріалами:
mezha.media
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