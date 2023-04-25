Google оновить свій чатбот Bard: він зможе писати програмний код — Finance.ua

Google оновить свій чатбот Bard: він зможе писати програмний код 25.04.2023, 02:25 — Технології&Авто

Google оновить свій чатбот Bard: він зможе писати програмний код

Компанія Google оновить свій чатбот із генеративним штучним інтелектом Bard, щоб допомогти людям писати код для розробки програмного забезпечення.

Про це пише Reuters.

Bard зможе писати код на 20 мовах програмування, включаючи Java, C++ і Python, а також допомагати налагоджувати та пояснювати код користувачам.

Очікується, що чатбот зможе й оптимізовувати код, щоб зробити його швидшим або ефективнішим. Для цього потрібно буде ввести простий запит, такий як «Чи можеш ти зробити цей код швидшим?».

Наразі доступ до Bard має невелика група людей, які можуть спілкуватися з ботом і ставити запитання замість користування традиційним пошуком Google.

Нагадаємо, на початку лютого в материнській компанії Google, Alphabet Inc., анонсували запуск розмовного сервісу штучного інтелекту Bard. Однак під час презентації чатбот поділився недостовірною інформацією в рекламному відео, після чого Alphabet втратила 100 млрд доларів своєї ринкової капіталізації.

У березні Google розпочала публічний реліз Bard. Компанія описала чатбот як експеримент, який дозволяє взаємодіяти з генеративним штучним інтелектом — технологією, яка покладається на попередні дані для створення контенту.

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