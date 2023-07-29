Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних — Finance.ua

Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних

Business Insider отримав доступ до внутрішньої електронної таблиці, яка показує, яку зарплату отримували співробітники Google у 2022 році. Відповідно до цих даних, інженери-програмісти та юридичні корпоративні радники були одними з найбільш високооплачуваних вакансій у компанії.

Які найвищі винагороди у компанії?

Business Insider отримав у своє розпорядження внутрішню таблицю компанії, що містить дані про заробітну плату понад 12 000 співробітників США у 2022 році та охоплює низку посад, зокрема інженерів програмного забезпечення та бізнес-аналітиків. Документ також містить дані про власний капітал і бонуси, які можуть значно збільшити загальну винагороду працівника.

Таблиця дає найкраще уявлення про те, скільки технологічний гігант платить співробітникам, з деякими обмеженнями: дані стосуються лише посад у США та включають інформацію, яку працівники надали добровільно.

Природно, що працівники, які працювали в компанії довше і працювали на вищому рівні, як правило, мали вищу зарплату. Наприклад, найбільш високооплачуваний інженер-програміст у даних повідомив, що є працівником 7-го рівня, та отримав $718 000 базової зарплати. Більшість інженерів програмного забезпечення повідомили про заробіток від $100 000 до $375 000.

Як міняється винагорода в залежності від посади?

На графіку вище показані загальні середні рівні винагород серед інженерних співробітників компанії. Загалом вони ж є одночасно групою з найвищим рівнем винагород.

Сейлз-менеджери отримують практично вдвічі менший рівень компенсації, порівняно з інженерними вакансіями. При чому це правило загалом релевантне до всіх топ-10 позицій у рейтингу, що склав Business Insider.

А що з бонусами?

Власний капітал Google надається працівникам у формі обмежених акцій, що може значно збільшити їхню загальну винагороду. Проте варто зазначити, що не всі працівники надали дані про капітал і бонуси.

З наведеного графіка видно, що найвищі бонуси також отримують інженер-програмісти, зі значним відривом випереджаючи дата-аналітиків, що опинилися на другому місці. Найменшу кількість бонусів (серед топ-10) отримують UX дизайнери.

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