Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних — Finance.ua
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Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних

Особисті фінанси
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Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних
Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних
Business Insider отримав доступ до внутрішньої електронної таблиці, яка показує, яку зарплату отримували співробітники Google у 2022 році. Відповідно до цих даних, інженери-програмісти та юридичні корпоративні радники були одними з найбільш високооплачуваних вакансій у компанії.

Які найвищі винагороди у компанії?

Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних
  • Business Insider отримав у своє розпорядження внутрішню таблицю компанії, що містить дані про заробітну плату понад 12 000 співробітників США у 2022 році та охоплює низку посад, зокрема інженерів програмного забезпечення та бізнес-аналітиків. Документ також містить дані про власний капітал і бонуси, які можуть значно збільшити загальну винагороду працівника.
  • Таблиця дає найкраще уявлення про те, скільки технологічний гігант платить співробітникам, з деякими обмеженнями: дані стосуються лише посад у США та включають інформацію, яку працівники надали добровільно.
  • Природно, що працівники, які працювали в компанії довше і працювали на вищому рівні, як правило, мали вищу зарплату. Наприклад, найбільш високооплачуваний інженер-програміст у даних повідомив, що є працівником 7-го рівня, та отримав $718 000 базової зарплати. Більшість інженерів програмного забезпечення повідомили про заробіток від $100 000 до $375 000.

Як міняється винагорода в залежності від посади?

Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних
На графіку вище показані загальні середні рівні винагород серед інженерних співробітників компанії. Загалом вони ж є одночасно групою з найвищим рівнем винагород.
Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних
Сейлз-менеджери отримують практично вдвічі менший рівень компенсації, порівняно з інженерними вакансіями. При чому це правило загалом релевантне до всіх топ-10 позицій у рейтингу, що склав Business Insider.
Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних

А що з бонусами?

Хто отримує найбільші зарплати в Google: витік платіжних даних
  • Власний капітал Google надається працівникам у формі обмежених акцій, що може значно збільшити їхню загальну винагороду. Проте варто зазначити, що не всі працівники надали дані про капітал і бонуси.
  • З наведеного графіка видно, що найвищі бонуси також отримують інженер-програмісти, зі значним відривом випереджаючи дата-аналітиків, що опинилися на другому місці. Найменшу кількість бонусів (серед топ-10) отримують UX дизайнери.
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За матеріалами:
Ain.Ua
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