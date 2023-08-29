Співробітники Amazon звільняються замість того, щоб повертатися в офіси — Finance.ua

Співробітники Amazon звільняються замість того, щоб повертатися в офіси 29.08.2023, 00:12 — Технології&Авто

Співробітники Amazon звільняються замість того, щоб повертатися в офіси

Оскільки Amazon намагається повернути співробітників в офіс, деяким співробітникам пропонують переїхати в центри в інших штатах, якщо вони хочуть зберегти свою роботу.

Проте, як повідомляє CNBC, деякі співробітники вирішили краще залишити компанію, ніж погоджуватися на переїзд.

Крім того, що Amazon загалом докладає значних зусиль, щоб повернути співробітників до офісу, від деяких співробітників компанія вимагає переїхати до одного з центральних офісів, щоб бути зі своєю командою.

Кілька співробітників поговорили з CNBC про нову вимогу щодо переїзду. Співробітник у Техасі, якого найняли на віддалену роботу, сказав, що в березні менеджери запевнили його команду, що нічого не зміниться, попри доручення про повернення на роботу (RTO), видане минулого місяця по всій компанії.

Але вже в липні керівництво повідомило команду, що згідно з внутрішнім рішенням їм доведеться вибирати собі один офісів, які знаходяться в Сіетлі, штат Нью-Йорк, Остіні, штат Техас, або Арлінгтоні, штат Вірджинія. Відповідно до вказівок, очікується, що віддалені працівники завершать свій перехід до одного з центральних офісів до першої половини 2024 року.

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Співробітник, який не проживає поблизу жодного із зазначених міст, вирішив залишити Amazon, частково через невпевненість щодо майбутньої безпеки роботи та потенційних вищих витрат на життя, пов’язаних з переїздом без гарантії підвищення в зарплаті.

Речник Amazon Роб Муньос підтвердив політику переміщення та сказав, що вона стосується «невеликого відсотка робочої сили» компанії. Гігант електронної комерції зазначив, що розташування хабів залежить від команди, і кожна команда визначає, які локації є її центром.

Співробітники, які розмовляли з CNBC, сказали, що вони вважають вимогу про переїзд обтяжливою та значною шкодою для їхнього особистого життя. У деяких випадках співробітників просять виїхати за межі штату, що вимагатиме від них розриву договору оренди житла або переведення дітей до нових шкіл.

Чому це цікаво?

У травні Amazon почав вимагати, щоб співробітники працювали в офісах принаймні три дні на тиждень, переходячи від політики, яка залишала окремим менеджерам право вирішувати, як часто члени команди повинні бути в офісі.

Після цього доручення група співробітників вийшла на знак протесту до штаб-квартири компанії в Сіетлі. Співробітники також критикували те, як Amazon впорався з рішенням звільнити 27 000 людей у ​​рамках скорочення робочих місць, яке почалося минулого року.

Вимога щодо переміщення посилює напруженість між Amazon та деякими з її приблизно 350 000 корпоративних співробітників через плани RTO після того, як багато співробітників переїхали зі свого офісу під час пандемії Covid.

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