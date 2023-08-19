Скільки може заробити фахівець з ШІ в компанії на кшталт Amazon, Netflix чи Meta — Finance.ua

Скільки може заробити фахівець з ШІ в компанії на кшталт Amazon, Netflix чи Meta Сьогодні 15:25 — Особисті фінанси

Скільки може заробити фахівець з ШІ в компанії на кшталт Amazon, Netflix чи Meta

У погоні за талановитими спеціалістами в галузі штучного інтелекту такі компанії як Amazon, Netflix та Meta готові платити сотні тисяч доларів на рік. Це викликано ажіотажем довкола ШІ та низькою кількістю висококласних спеціалістів на ринку.

З початку цього року кількість вакансій, пов’язаних з генеративним ШІ, на сайті Indeed збільшилася в чотири рази, пише The Wall Street Journal.

Компанії намагаються не відставати в перегонах генеративних технологій і прагнуть наймати працівників з глибокими знаннями цієї технології.

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«Це чиста ринкова економіка. У нас не з’являються чарівним чином тисячі додаткових розробників штучного інтелекту, менеджерів по продукту та багатьох інших», — розповів Пол Гроуз, партнер рекрутингової компанії Leathwaite.

Скільки може заробити спеціаліст з ШІ у великій компанії

Netflix запропонував до $900 000 за посаду менеджера з продукту, орієнтованого на ШІ.

Hinge, додаток для знайомств, наймає віце-президента зі штучного інтелекту, який може заробляти до $398 000 на рік, керуючи стратегією ШІ в додатку.

Amazon розмістив оголошення про вакансію старшого менеджера з прикладних наук і генеративного ШІ, який може отримувати зарплату до $340 300.

Meta розмістила вакансію інженера-дослідника генеративного ШІ з річною заробітною платою до $137 000. Компанія готова взяти на цю посаду нещодавніх випускників коледжів.

Nvidia опублікувала вакансію початкового рівня для вченого-дослідника генеративного ШІ. Зарплата на цій посаді становить від $156 000 до $247 250.

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За фахівцями з ШІ полюють навіть нетехнологічні компанії.

Capital One, банківська холдингова компанія, розмістила оголошення про вакансію інженера з генеративного ШІ, пропонуючи зарплату до $325 700.

Walmart, корпорація роздрібної торгівлі, яка управляє мережею гіпермаркетів, шукає старшого менеджера для своєї платформи розмовного ШІ, який може заробляти від $168 000 до $252 000 на рік.

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