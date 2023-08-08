Zoom тренуватиме власні ШІ-моделі за допомогою даних користувачів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Zoom тренуватиме власні ШІ-моделі за допомогою даних користувачів

Технології&Авто
16
Zoom тренуватиме власні ШІ-моделі за допомогою даних користувачів
Zoom тренуватиме власні ШІ-моделі за допомогою даних користувачів
Платформа відеоконференцій Zoom тренуватиме власні моделі на основі штучного інтелекту, використовуючи дані користувачів.
Про це повідомляє CNBC.
В останньому оновленні «Умов обслуговування» відеоплатформи, яке вступило в силу 27 липня, йдеться про право Zoom використовувати деякі аспекти даних клієнтів для навчання та налаштування свого штучного інтелекту або моделей на основі машинного навчання.
Читайте також
Тепер Zoom може використовувати дані користувачів для навчання свого штучного інтелекту, включаючи інформацію про клієнтів щодо використання продукту, телеметричні, діагностичні дані та дані, зібрані компанією.
При цьому нове оновлення платформи не дає користувачам можливості відмовитися від його імплементації.
Читайте також
Зазначається, що у червні Zoom представив на безкоштовній пробній основі для клієнтів дві нові функції на основі генеративного штучного інтелекту: можливість підбиття підсумків зустрічі та можливість для написання повідомлень у чаті.
Проте коли користувач вмикає ці функції, Zoom змушує його підписати форму згоди, яка дозволяє Zoom тренувати свої ШІ-моделі, використовуючи їхні дані.
«Клієнти Zoom вирішують, чи вмикати генеративні функції на основі штучного інтелекту, і окремо, чи ділитися власними даними із Zoom для покращення його продуктів», — заявив речник компанії.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.