Zoom тренуватиме власні ШІ-моделі за допомогою даних користувачів — Finance.ua

Zoom тренуватиме власні ШІ-моделі за допомогою даних користувачів Сьогодні 22:08 — Технології&Авто

Zoom тренуватиме власні ШІ-моделі за допомогою даних користувачів

Платформа відеоконференцій Zoom тренуватиме власні моделі на основі штучного інтелекту, використовуючи дані користувачів.

Про це повідомляє CNBC

В останньому оновленні «Умов обслуговування» відеоплатформи, яке вступило в силу 27 липня, йдеться про право Zoom використовувати деякі аспекти даних клієнтів для навчання та налаштування свого штучного інтелекту або моделей на основі машинного навчання.

Читайте також Zoom закликає співробітників повертатися в офіс

Тепер Zoom може використовувати дані користувачів для навчання свого штучного інтелекту, включаючи інформацію про клієнтів щодо використання продукту, телеметричні, діагностичні дані та дані, зібрані компанією.

При цьому нове оновлення платформи не дає користувачам можливості відмовитися від його імплементації.

Читайте також Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам

Зазначається, що у червні Zoom представив на безкоштовній пробній основі для клієнтів дві нові функції на основі генеративного штучного інтелекту: можливість підбиття підсумків зустрічі та можливість для написання повідомлень у чаті.

Проте коли користувач вмикає ці функції, Zoom змушує його підписати форму згоди, яка дозволяє Zoom тренувати свої ШІ-моделі, використовуючи їхні дані.

«Клієнти Zoom вирішують, чи вмикати генеративні функції на основі штучного інтелекту, і окремо, чи ділитися власними даними із Zoom для покращення його продуктів», — заявив речник компанії.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.