Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам — Finance.ua
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Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам

Фондовий ринок
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Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам
Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам
Zoom Video Communications звільнить 15% своєї робочої сили, або близько 1300 співробітників, у спробах пережити падіння попиту та скоротити свої витрати.
Про це повідомляє Reuters.
Акції компанії зросли на 7% після оголошення рішення Zoom скоротити штат.
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Головний виконавчий директор Ерік Юань також повідомив, що зменшує власну зарплату на 98% на наступний фінансовий рік, відмовившись від корпоративного бонусу за 2023 фінансовий рік.
Компанія-виробник програмного забезпечення для відеоконференцій також повідомила, що зарплати команди виконавчих керівників будуть зменшені на 20% у той самий період.
Низка американських компаній від Goldman Sachs до Alphabet Inc. звільнили тисячі працівників цього року, щоб пережити спад попиту, спричинений високою інфляцією та зростанням процентних ставок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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