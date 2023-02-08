Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам — Finance.ua

Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам Сьогодні 22:35 — Фондовий ринок

Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам

Zoom Video Communications звільнить 15% своєї робочої сили, або близько 1300 співробітників, у спробах пережити падіння попиту та скоротити свої витрати.

Про це повідомляє Reuters

Акції компанії зросли на 7% після оголошення рішення Zoom скоротити штат.

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Головний виконавчий директор Ерік Юань також повідомив, що зменшує власну зарплату на 98% на наступний фінансовий рік, відмовившись від корпоративного бонусу за 2023 фінансовий рік.

Компанія-виробник програмного забезпечення для відеоконференцій також повідомила, що зарплати команди виконавчих керівників будуть зменшені на 20% у той самий період.

Низка американських компаній від Goldman Sachs до Alphabet Inc. звільнили тисячі працівників цього року, щоб пережити спад попиту, спричинений високою інфляцією та зростанням процентних ставок.

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