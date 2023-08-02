Meta готується запустити ШІ-чат-ботів з різними особистостями вже у вересні — Finance.ua

Meta готується запустити ШІ-чат-ботів з різними особистостями вже у вересні 02.08.2023, 01:28 — Технології&Авто

Meta готується запустити ШІ-чат-ботів з різними особистостями вже у вересні

Компанія Meta готується запустити низку чат-ботів на основі штучного інтелекту, які матимуть різні особистості, вже наступного місяця, щоб підвищити взаємодію зі своїми платформами соціальних мереж.

Про це пише Financial Times.

Власник Facebook прагне використовувати ажіотаж навколо ШІ і кинути виклик конкурентам, таким як OpenAI, Snap і TikTok.

Технічний гігант розробляє прототипи чат-ботів, які можуть спілкуватися з користувачами, наче людина, за словами трьох джерел, знайомих з планами.

Інформатори сказали, що серед чат-ботів, яких співробітники охрестили «персонажами», можливо, буде такий, що говорить як Авраам Лінкольн, та інший, який радить варіанти подорожей і спілкуватиметься як серфер.

За словами джерела, чат-боти можуть бути запущені вже у вересні. Їх мета полягає в тому, щоб надати нову функцію пошуку та запропонувати рекомендації, а також бути цікавим продуктом для людей, з яким можна розважатися.

Цей крок повʼязаний з тим, що компанія прагне залучити і утримати користувачів, борючись із конкуренцією з боку соціальних мереж, таких як TikTok, і намагається скористатися широко поширеним у Кремнієвій долині галасом навколо ШІ.

За словами експертів, крім підвищення залучення, чат-боти можуть збирати величезну кількість нових даних про інтереси користувачів. Це може допомогти Meta краще орієнтувати користувачів на більш релевантний контент і рекламу. Більшість річного доходу Meta у розмірі $117 млрд припадає на рекламу.

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