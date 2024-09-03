Amazon выпустит голосового помощника с ИИ от стороннего производителя — Finance.ua
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Amazon выпустит голосового помощника с ИИ от стороннего производителя

Технологии&Авто
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Amazon выпустит голосового помощника с ИИ от стороннего производителя
Amazon выпустит голосового помощника с ИИ от стороннего производителя
Новый голосовой помощник Alexa от Amazon будет использовать искусственный интеллект Claude от Anthropic. Собственные генеративные модели искусственного интеллекта компании показывают плохие результаты.
Улучшенная версия Alexa, которую Amazon планирует выпустить в этом году, будет в основном базироваться на модели искусственного интеллекта Claude от Anthropic, пишет Reuters.
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Сообщается, что новая Alexa, созданная на основе Claude, работает лучше, чем начальные версии, созданные на базе своих моделей искусственного интеллекта Amazon. В компании подтвердили, что используют много разных технологий для Alexa.
«Когда дело доходит до моделей машинного обучения, мы начинаем с тех, которые создала Amazon, но мы использовали и будем использовать различные модели, … в частности, от партнеров, чтобы создать лучший опыт для клиентов», — говорят представители компании.
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В июне агентство сообщило, что Amazon рассматривает возможность доступа к новой Alexa по ежемесячной подписке за 5−10 долларов США. Демоверсия новой Alexa, как ожидается, будет представлена ​​во время ежегодного события Amazon, обычно проводимого в сентябре.
По материалам:
НВ
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