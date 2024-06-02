Расширение бизнеса в ЕС: Amazon планирует вложить в Италию миллиарды евро, — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Расширение бизнеса в ЕС: Amazon планирует вложить в Италию миллиарды евро, — Reuters

Фондовый рынок
0
Расширение бизнеса в ЕС: Amazon планирует вложить в Италию миллиарды евро, — Reuters
Расширение бизнеса в ЕС: Amazon планирует вложить в Италию миллиарды евро, — Reuters
Компания Amazon проводит переговоры с правительством Италии по инвестированию миллиардов евро в расширение центров обработки данных в стране в рамках усилий по увеличению «облачных» предложений и присутствию своего бизнеса в Европе.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.
«В настоящее время между сторонами продолжаются дискуссии о размере и объектах инвестиций», — отмечает агентство.
Читайте также
По словам одного из источников, подразделение Amazon Web Service (AWS) рассматривает возможность расширения своего текущего инфраструктурного региона в Милане или создания нового.
При этом говорится, что речь идет о потенциальном привлечении «миллиардов евро» инвестиций, однако точные цифры пока не называются.
В то же время обе стороны пока воздерживаются от официальных комментариев.
Читайте также
Подразделение AWS открыло свой первый инфраструктурный регион в Италии в 2020 году в рамках программы инвестиций €2 миллиардов до 2029 года.
В то же время Amazon интенсивно расширяет свое присутствие в Европе. В частности, недавно AWS объявил о вложении 15,7 миллиарда евро в центры обработки данных в северо-восточном регионе Испании Арагон. Кроме того, к 2040 году компания планирует инвестировать 7,8 миллиарда евро в Германию.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.