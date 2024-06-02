Расширение бизнеса в ЕС: Amazon планирует вложить в Италию миллиарды евро, — Reuters Сегодня 23:11 — Фондовый рынок

Расширение бизнеса в ЕС: Amazon планирует вложить в Италию миллиарды евро, — Reuters

Компания Amazon проводит переговоры с правительством Италии по инвестированию миллиардов евро в расширение центров обработки данных в стране в рамках усилий по увеличению «облачных» предложений и присутствию своего бизнеса в Европе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

«В настоящее время между сторонами продолжаются дискуссии о размере и объектах инвестиций», — отмечает агентство.

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По словам одного из источников, подразделение Amazon Web Service (AWS) рассматривает возможность расширения своего текущего инфраструктурного региона в Милане или создания нового.

При этом говорится, что речь идет о потенциальном привлечении «миллиардов евро» инвестиций, однако точные цифры пока не называются.

В то же время обе стороны пока воздерживаются от официальных комментариев.

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Подразделение AWS открыло свой первый инфраструктурный регион в Италии в 2020 году в рамках программы инвестиций €2 миллиардов до 2029 года.

В то же время Amazon интенсивно расширяет свое присутствие в Европе. В частности, недавно AWS объявил о вложении 15,7 миллиарда евро в центры обработки данных в северо-восточном регионе Испании Арагон. Кроме того, к 2040 году компания планирует инвестировать 7,8 миллиарда евро в Германию.

Укрінформ По материалам:

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