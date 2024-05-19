Amazon Web Services інвестує кошти у хмарні технології в Німеччині — Finance.ua

Amazon Web Services інвестує кошти у хмарні технології в Німеччині 19.05.2024, 02:25 — Фондовий ринок

Amazon Web Services інвестує кошти у хмарні технології в Німеччині

Компанія Amazon Web Services (AWS), заявила, що планує інвестувати 7,8 млрд євро ($8,44 млрд) в Німеччину до 2040 року, оскільки вона будує інфраструктуру хмарних обчислень спеціально для Європи.

Про це пише Reuters.

Читайте також Amazon оголосить про нові інвестиції у Францію в розмірі 1,2 мільярда євро

Торік AWS оголосила про плани зберігати дані на серверах, розташованих у Європейському Союзі, щоб захистити конфіденційність даних для уряду та клієнтів у галузях із високим рівнем регулювання.

Компанія заявила, що до кінця 2025 року запустить кілька центрів обробки даних у німецькій землі Бранденбург, які будуть доступні для всіх клієнтів.

Читайте також Amazon інвестує мільярди в розширення хмарної інфраструктури в Сингапурі

Нові інвестиції будуть підтримувати в середньому 2800 робочих місць із повною зайнятістю в місцевому німецькому бізнесі щороку, йдеться в заяві компанії.

Минулого тижня AWS також заявила, що допоможе Telefonica Germany (TEF.MC) перенести 1 млн 5G-клієнтів на свою хмарну платформу з кінця цього місяця.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.