Amazon Web Services інвестує кошти у хмарні технології в Німеччині — Finance.ua
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Amazon Web Services інвестує кошти у хмарні технології в Німеччині

Фондовий ринок
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Amazon Web Services інвестує кошти у хмарні технології в Німеччині
Amazon Web Services інвестує кошти у хмарні технології в Німеччині
Компанія Amazon Web Services (AWS), заявила, що планує інвестувати 7,8 млрд євро ($8,44 млрд) в Німеччину до 2040 року, оскільки вона будує інфраструктуру хмарних обчислень спеціально для Європи.
Про це пише Reuters.
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Торік AWS оголосила про плани зберігати дані на серверах, розташованих у Європейському Союзі, щоб захистити конфіденційність даних для уряду та клієнтів у галузях із високим рівнем регулювання.
Компанія заявила, що до кінця 2025 року запустить кілька центрів обробки даних у німецькій землі Бранденбург, які будуть доступні для всіх клієнтів.
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Нові інвестиції будуть підтримувати в середньому 2800 робочих місць із повною зайнятістю в місцевому німецькому бізнесі щороку, йдеться в заяві компанії.
Минулого тижня AWS також заявила, що допоможе Telefonica Germany (TEF.MC) перенести 1 млн 5G-клієнтів на свою хмарну платформу з кінця цього місяця.
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