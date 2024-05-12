Amazon інвестує мільярди в розширення хмарної інфраструктури в Сингапурі — Finance.ua

Amazon інвестує мільярди в розширення хмарної інфраструктури в Сингапурі 12.05.2024, 00:11 — Фондовий ринок

Amazon інвестує мільярди в розширення хмарної інфраструктури в Сингапурі

Amazon планує витратити 12 млрд сингапурських доларів, що еквівалентно $8,88 млрд, протягом наступних чотирьох років на розширення своєї інфраструктури хмарних обчислень у Сингапурі.

Про це пише Reuters.

Ці інвестиції додаються до 11,5 млрд сингапурських доларів, які компанія вже інвестувала в Азійсько-тихоокеанський регіон до 2023 року, внаслідок чого загальні заплановані витрати становитимуть понад 23 млрд сингапурських доларів до 2028 року.

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У заяві йдеться, що AWS також оголосила про співпрацю з урядом Сингапуру, організаціями та підприємствами державного сектору, щоб допомогти прискорити впровадження ШІ і генеративного ШІ.

«AWS подвоює свої інвестиції у хмарну інфраструктуру в Сингапурі з 2024 до 2028 року, щоб підтримати попит клієнтів і допомогти зміцнити статус Сингапуру як привабливого регіонального інноваційного стартового майданчика», — сказала Прісцилла Чонг, регіональний менеджер AWS.

Оголошення на саміті AWS ASEAN у Сингапурі стало останнім кроком Amazon у рамках плану розбудови інфраструктури AWS в Південно-Східній Азії. Раніше компанія оголосила про інвестиції у розмірі $5 млрд у Таїланд і $6 млрд у Малайзію.

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Заява Amazon з’явилася за кілька днів після того, як генеральний директор Microsoft Сатья Наделла під час візиту до регіону оголосив про інвестиції у хмарні сервіси на суму $2,2 млрд у Малайзії та $1,7 млрд в Індонезії.

670-мільйонне населення Південно-Східної Азії, яке є молодим і технічно підкованим, викликає дедалі більший інтерес з боку технологічних гігантів.

У грудні агентство Reuters повідомило, що комунальний підрозділ малайзійського конгломерату YTL співпрацюватиме з Nvidia для розвитку інфраструктури штучного інтелекту в рамках інвестиційної угоди вартістю 4,3 мільярда доларів.

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У понеділок, 6 травня, міністр торгівлі Малайзії Тенгку Зафрул Азіз (Tengku Zafrul Aziz) заявив, що Google також планує інвестувати у країну, і оголошення про це очікується «найближчим часом», згідно з повідомленням державного інформаційного агентства.

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