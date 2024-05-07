Що відбувається з глобальним ринком венчурних інвестицій — новий звіт KPMG Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Що відбувається з глобальним ринком венчурних інвестицій — новий звіт KPMG

За останні роки ринок венчурних інвестицій зіштовхнувся зі значним спадом.

Про це свідчить останній звіт Venture Pulse від KPMG Private Enterprise.

Зазначається, що в першому кварталі 2024 року глобальні інвестиції венчурного капіталу склали лише 75,9 мільярдів доларів США, що є найнижчим показником за останні майже п’ять років.

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«Цей спад став результатом декількох чинників, зокрема геополітичної напруженості, затягування процесів виходу компаній з ринку венчурного фінансування та помітного скорочення інвестицій на пізніх стадіях угод. Незважаючи на реалізацію двох мегаугод, кожна з яких перевищила 4 мільярди доларів США, загальний тренд свідчить про обережність інвесторів у контексті зростаючої невизначеності на ринку», — сказано в звіті.

Лідери венчурних інвестицій

У першому кварталі 2024 року венчурні інвестиції в Америці значно випередили інші регіони світу, зосередивши на собі левову частку глобальних капіталовкладень у цій сфері. Загальна сума інвестицій у Північній та Південній Америці склала 38,2 мільярдів доларів США, розподілених по 3205 угодах, де основна частка припала на Сполучені Штати (36,6 мільярдів доларів США за 2882 угодами).

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На тлі глобальної конкуренції, Азія залишалася на другому місці з 18,9 мільярдів доларів США і 2305 угодами, водночас Європа продемонструвала зростання до 17,9 мільярдів доларів США завдяки кільком масштабним інвестиціям у високотехнологічні проєкти.

Глобальні корпоративні венчурні інвестиції

Глобальні інвестиції з участю корпоративного венчурного капіталу (CVC) впали до найнижчого рівня за майже п’ять років, знизившись з 40,8 мільярдів доларів США у IV кварталі 2023 року до 37,3 мільярдів доларів США у U кварталі 2024 року.

Америка показала зростання CVC інвестицій з 18,7 мільярдів доларів США до 20,1 мільярдів доларів США, тоді як в Європі показник залишився стабільним на рівні 6,6 мільярдів доларів США, і в Азії впав з 13,7 мільярдів доларів США до 10,4 мільярдів доларів США.

«Чисті» технології та штучний інтелект

Винятки з загального тренду спаду інвестицій були в секторах чистих технологій (Cleantech) та штучного інтелекту (AI), які привернули значні інвестиції. Сім з десяти найбільших угод кварталу припадають саме на ці дві галузі.

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Інвестиції в оборонні та безпекові технології

Інтерес до технологій у сфері оборони та безпеки продовжує зростати, що стимулюється посиленням глобальних геополітичних напружень. Особливо актуальними стають такі галузі, як технології дронів, супутникові та програмні рішення.

Перспективи на II квартал 2024 року

У другому кварталі 2024 року світовий ринок IPO обіцяє бути ключовою ареною для спостережень. Успішні IPO на початку кварталу можуть змусити венчурні фонди відчути тиск з боку інвесторів щодо активізації фінансування.

У різних регіонах світу може зрости активність у сфері менших за обсягом злиттів і поглинань.

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Штучний інтелект продовжить приваблювати глобальні венчурні інвестиції, зосереджуючись на конкретних галузевих рішеннях для фінансових, юридичних та ріелторських компаній.

Чисті технології також залишатимуться важливим інвестиційним напрямком, що підкреслюється зростаючими регуляторними вимогами та збільшенням кількості регіонів, що впроваджують ESG-ініціативи.

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