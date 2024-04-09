McDonald’s цьогоріч планує інвестувати в мережу близько 1 млрд грн і відкрити шість ресторанів — Finance.ua

McDonald’s цьогоріч планує інвестувати в мережу близько 1 млрд грн і відкрити шість ресторанів Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

McDonald’s цьогоріч планує інвестувати в мережу близько 1 млрд грн і відкрити шість ресторанів

McDonald’s має намір відкрити близько шести ресторанів в Україні у 2024-му році. Наразі мережа налічує вже 101 заклад.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомила гендиректорка компанії на ринках України, Чехії та Словаччини Юлія Бадрітдінова.

«План на 2024 рік подібний до 2023-го, отже, сума інвестицій буде близько 1 млрд грн. Можливо, трохи менше, тому що в планах — відкриття близько шести ресторанів», — сказала вона.

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За словами гендиректорки, наразі складно точно сказати, яка кількість закладів відкриється і відповідно якою буде сума інвестицій.

За минулий рік компанія відкрила 10 нових ресторанів.

Бадрітдінова також зазначила, що компанія не планувала так швидко розвивати формат ресторанів на трасах, оскільки ще є потенціал відкриватися у містах, де вона вже присутня.

«У тому самому Житомирі ми можемо відкрити ще п’ять ресторанів», — додала вона.

Також після відкриття ресторану у Яремче McDonald’s планує більше уваги звертати на цей регіон, як і на інші туристичні місця загалом.

Нагадаємо, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф. Компанія пояснила, що це з міркувань безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть українське МЗС.

Зрештою McDonald’s відновив роботу більш як 60% ресторанів у центрі та на заході країни з вересня 2022 року. У 2023-му компанія почала відкривати свої ресторани неподалік великих автотрас України. Загальна площа таких закладів становила понад 1500 кв. м.

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