McDonald’s цьогоріч планує інвестувати в мережу близько 1 млрд грн і відкрити шість ресторанів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

McDonald’s цьогоріч планує інвестувати в мережу близько 1 млрд грн і відкрити шість ресторанів

Фондовий ринок
15
McDonald’s цьогоріч планує інвестувати в мережу близько 1 млрд грн і відкрити шість ресторанів
McDonald’s цьогоріч планує інвестувати в мережу близько 1 млрд грн і відкрити шість ресторанів
McDonald’s має намір відкрити близько шести ресторанів в Україні у 2024-му році. Наразі мережа налічує вже 101 заклад.
Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомила гендиректорка компанії на ринках України, Чехії та Словаччини Юлія Бадрітдінова.
«План на 2024 рік подібний до 2023-го, отже, сума інвестицій буде близько 1 млрд грн. Можливо, трохи менше, тому що в планах — відкриття близько шести ресторанів», — сказала вона.
Читайте також
За словами гендиректорки, наразі складно точно сказати, яка кількість закладів відкриється і відповідно якою буде сума інвестицій.
За минулий рік компанія відкрила 10 нових ресторанів.
Бадрітдінова також зазначила, що компанія не планувала так швидко розвивати формат ресторанів на трасах, оскільки ще є потенціал відкриватися у містах, де вона вже присутня.
«У тому самому Житомирі ми можемо відкрити ще п’ять ресторанів», — додала вона.
Читайте також
Також після відкриття ресторану у Яремче McDonald’s планує більше уваги звертати на цей регіон, як і на інші туристичні місця загалом.
Нагадаємо, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф. Компанія пояснила, що це з міркувань безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть українське МЗС.
Зрештою McDonald’s відновив роботу більш як 60% ресторанів у центрі та на заході країни з вересня 2022 року. У 2023-му компанія почала відкривати свої ресторани неподалік великих автотрас України. Загальна площа таких закладів становила понад 1500 кв. м.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.