McDonaldʼs закривається на Шрі-Ланці — Finance.ua

McDonaldʼs закривається на Шрі-Ланці Сьогодні 18:16 — Фондовий ринок

Через розірвання угоди із місцевим партнером, McDonaldʼs закриває всі 12 своїх ресторанів на острівній державі Шрі-Ланка у Індійському океані.

Про це повідомляє Reuters.

«Материнська компанія вирішила розірвати угоду з франчайзером через стандартні проблеми», — сказав Санат Віджевардан, адвокат McDonald’s.

Угода була розірвана ще в середу, але ресторани працювали ще декілька днів.

ЗМІ повідомили, що McDonald’s подав до суду на Abans через звинувачення в поганій гігієні.

На своєму вебсайті компанія Abans повідомляє, що вперше почала співпрацювати з McDonald’s у 1998 році.

Адвокат компанії також повідомив, що компанія може повернутись на острів із новим франчайзером.

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