McDonaldʼs закривається на Шрі-Ланці — Finance.ua
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McDonaldʼs закривається на Шрі-Ланці

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Через розірвання угоди із місцевим партнером, McDonaldʼs закриває всі 12 своїх ресторанів на острівній державі Шрі-Ланка у Індійському океані.
Про це повідомляє Reuters.
«Материнська компанія вирішила розірвати угоду з франчайзером через стандартні проблеми», — сказав Санат Віджевардан, адвокат McDonald’s.
Угода була розірвана ще в середу, але ресторани працювали ще декілька днів.
ЗМІ повідомили, що McDonald’s подав до суду на Abans через звинувачення в поганій гігієні.
На своєму вебсайті компанія Abans повідомляє, що вперше почала співпрацювати з McDonald’s у 1998 році.
Адвокат компанії також повідомив, що компанія може повернутись на острів із новим франчайзером.
За матеріалами:
Економічна Правда
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