Виторг McDonaldʼs в Україні у 2023 році зріс майже вчетверо — до 12,9 млрд грн Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Виторг McDonaldʼs в Україні у 2023 році зріс майже вчетверо — до 12,9 млрд грн

За минулий рік виторг мережі ресторанів McDonaldʼs в Україні зріс на 296,8%, до 12,9 млрд грн, випливає з даних YouControl. Мережа в Україні налічує понад 100 закладів харчування.

Про це пише Forbes.ua.

За 2023 рік виторг підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн. Тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

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Нагадаємо, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення рф. Компанія пояснила, що це з міркувань безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть українське МЗС.

Зрештою McDonald’s відновив роботу понад 60% ресторанів у центрі та на заході країни з вересня 2022 року. У 2023-му компанія почала відкривати свої ресторани неподалік великих автотрас України. Загальна площа таких закладів становила більш ніж 1500 кв. м.

Станом на березень 2024 року мережа McDonald’s в Україні налічує понад 100 ресторанів у 24 містах.

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