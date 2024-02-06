McDonald’s зафіксував падіння продажів вперше за 4 роки — Finance.ua

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McDonald’s зафіксував падіння продажів вперше за 4 роки

Фондовий ринок
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McDonald’s зафіксував падіння продажів вперше за 4 роки
McDonald’s зафіксував падіння продажів вперше за 4 роки
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s прозвітувала про квартальні продажі. Вперше за 4 роки компанія зафіксувала падіння продажів. На це вплинула війна на Близькому Сході, а також зниження виторгу в Китаї та Індії.
Про це пише Reuters.
Видання зазначає, що ресторан є одним із кількох західних брендів, які постраждали від бойкоту через імовірну проізраїльську позицію в конфлікті на Близькому Сході.
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Менеджер клієнтського портфеля Zacks Investment Management, яка володіє акціями McDonald’s, Брайан Малберрі заявив, що вплив війни на стабільність доходів буде для компанії найбільшим занепокоєнням. Це проблема, яка буде залишатися актуальною протягом одного або двох кварталів.

Як скоротились продажі

Обсяг продажів McDonald’s на закордонних ліцензійних ринках скоротився до 0,7% за останній квартал порівняно зі зростанням 5,5% у четвертому кварталі 2022 року.
Окрім країн Близького Сходу, скорочення продажів було в Індії та Китаї.
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У США в жовтні трафік в американських ресторанах McDonald’s знизився на 13%. У листопаді та грудні він знизився на 4,4% і 4,9% відповідно.
Продажі в США зросли на 4,3% у четвертому кварталі, що не перевищує прогнозованого зростання на 4,4%.
На тлі новин, акції McDonald’s знизились з $298 до $286.
Нагадаємо, у листопаді минулого року повідомлялось, що чистий прибуток McDonald’s за третій квартал зріс на 17% порівняно з попереднім кварталом, до 2,3 мільярдів доларів, продажі у всіх ресторанах світу зросли на 14% - до 6,69 мільярдів доларів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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