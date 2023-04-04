McDonald's тимчасово закриває офіси в США та планує масштабні звільнення — Finance.ua
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McDonald's тимчасово закриває офіси в США та планує масштабні звільнення

Фондовий ринок
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McDonald's тимчасово закриває офіси в США та планує масштабні звільнення
McDonald's тимчасово закриває офіси в США та планує масштабні звільнення
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s цього тижня тимчасово закриває свої офіси в США, оскільки вона готується повідомити співробітників про звільнення в рамках ширшої реструктуризації компанії.
Про це повідомляє Wall Street Journal.
Зазначається, що у внутрішньому електронному листі минулого тижня співробітників США та деяких міжнародних співробітників McDonald’s попросили працювати вдома з понеділка по середу.
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Таке рішення в компанії аргументували необхідністю прийняти кадрові рішення.
Наразі не відомо, скільки співробітників планують звільнити.
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«Протягом тижня, починаючи з 3 квітня, ми оприлюднимо ключові рішення, пов’язані з ролями та рівнями персоналу в організації», — йдеться в повідомленні компанії.
McDonald’s також попросив співробітників скасувати всі особисті зустрічі з продавцями та іншими постачальниками компанії.
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У січні мережа закладів швидкого харчування заявила, що перегляне корпоративний рівень персоналу в рамках оновленої бізнес-стратегії, що може призвести до звільнень в одних областях і розширення в інших.
Наразі в McDonald’s запланували скоротити частину корпоративного персоналу.
Відповідно до останнього річного звіту McDonald’s, наприкінці 2021 року в компанії працювали близько 200 000 корпоративних співробітників і працівників ресторанів. Понад 75% з них базувалися за межами США. Більше двох мільйонів людей працюють у франчайзингових локаціях McDonald’s по всьому світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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