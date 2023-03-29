McDonald's в Україні запускає доставку через Bolt Food (перелік ресторанів) — Finance.ua

McDonald's в Україні запускає доставку через Bolt Food (перелік ресторанів)
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 29 березня розпочала співпрацю з сервісом доставки Bolt Food — це має розширити доступність McDelivery і відтепер клієнти зможуть обирати серед двох сервісів (до цього замовити їжу можна було через Glovo).
Про це йдеться в офіційному пресрелізі McDonald’s.
У компанії зазначають, що доставка у тестовому варіанті спершу працюватиме у 21 ресторанах McDonald’s у Києві та 4 ресторанах у Львові.
"Після закінчення тестового періоду, який необхідний для відпрацювання усіх процедур, послуга стане доступною в решті ресторанів у Києві та Львові.
Також доставка поступово розширюватиметься на інші міста України, де працює партнер, аби якомога більше людей змогли скуштувати улюблені страви поза ресторанами, де їм найбільш зручно", — йдеться у повідомленні.
"Попри виклики воєнного часу, ми продовжуємо покращувати досвід клієнтів. Завдяки співпраці з новим партнером з доставки Bolt Food ми стаємо ще ближчими до наших клієнтів і надаємо їм можливість максимально зручно робити замовлення через звичний для них сервіс.
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Розвиток партнерств і розширення бізнесу сьогодні є дуже важливим для зміцнення української економіки та внеску в її подальше відновлення", — заявила генеральна директорка МакДональдз в Україні, Чехії та Словаччині Юлія Бадрітдінова.
Доставка із ресторанів McDonald’s здійснюватиметься через застосунок Bolt Food і буде діяти в радіусі 2 км. Отримати замовлення можна протягом 30 хвилин, додали в McDonald’s.
Перелік ресторанів, де буде доступна доставка з 29 березня:
Львів
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