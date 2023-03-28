McDonald’s відновлює роботу в Одесі — Finance.ua

McDonald’s відновлює роботу в Одесі
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 28 березня планує відновити роботу своїх закладів роботу в Одесі.
Як повідомляють у компанії, йдеться відразу про п’ять точок в обласному центрі.
Адреси:
- вулиця Пантелеймонівська, 17-Б (біля залізничного вокзалу);
- вулиця Дерибасівська, 23/1;
- площа Незалежності, 1 (житломасив Таїрова);
- вулиця Черняховського, 1-Б (5-а станція Великого Фонтану);
- вулиця Краснова, 14-А (площа Толбухіна).
В одеських ресторанах так само, як і в решті закладів McDonald’s в Україні, будуть діяти розширені правила безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, аби всі могли пройти в укриття.
Водночас компанія передбачає підвищений попит у перші дні з відкриття закладів в Одесі, тож спершу зали працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, аби уникнути скупчень людей, а команди могли краще відпрацювати процедури з евакуації.
«На початку квітня плануються відкриття ще кількох закладів в Одесі. «McDonald’s в Україні» на офіційних сторінках компанії у соцмережах повідомить про дати відкриттів. Зробити замовлення можна буде в залі ресторану, через експрес-вікна або на «МакДрайві», — зазначають в компанії.
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За аналогією до відновлення роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року, у ресторанах буде представлене скорочене меню, до якого увійдуть основні страви McDonald’s. Розширення меню буде відбуватися разом з відновленням ланцюгів постачання і нарощення обсягів складів.
Із перших днів відкриття в Одесі у мобільному застосунку McDonald’s діятимуть ваучери, якими клієнти можуть скористатися для отримання вигідних пропозицій.
«Слідом за півднем McDonald’s планує відкриття ресторанів і на сході України. Зокрема, вже наприкінці квітня очікується відкриття ресторанів у Дніпрі», — анонсували у фастфуд-мережі.
Нагадаємо, що усі українські McDonald’s призупинили роботу в лютому 2022 року через повномасштабне російське військове вторгнення. Таким чином, одеські заклади не працювали вже більше року.
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