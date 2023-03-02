McDonald’s оголосив другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні — Finance.ua

McDonald’s оголосив другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні Сьогодні 15:29 — Фондовий ринок

McDonald’s оголосив другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відновлення діяльності в кількох містах у південній та східній частині країни, зокрема, в Одесі та Дніпрі.

Про це йдеться у прессрелізі компанії.

Наступний етап відновлення вимагає відновлення ланцюжків постачання, зокрема логістичних, тому займає більше часу, зазначається у повідомленні.

Перш за все розглядається можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, Дніпрі наприкінці квітня та кількох інших містах.

Плани компанії можуть коригуватися відповідно до поточної безпекової ситуації у містах і регіонах, наголошують в мережі.

Ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими в усіх відритих закладах в Україні.

Нагадаємо, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення рф. Компанія пояснила, що це з міркувань безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть МЗС. Міністр Дмитро Кулеба раніше повідомив, що відомство обговорює проблему McDonald’s не лише з українським представництвом та глобальною штаб-квартирою компанії, а й з урядом США на офіційних зустрічах.

У червні CEO McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова в інтервʼю Forbes повідомила, що мережа готується відновити роботу своїх закладів в Україні.

У серпні в пресслужбі компанії повідомили, що ресторани McDonald’s готуються до відкриття у столиці та західних областях країни.

З вересня минулого року McDonald’s відновив роботу понад 60% ресторанів у центрі та на заході країни.

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