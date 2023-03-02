McDonald’s оголосив другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні — Finance.ua

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McDonald’s оголосив другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні

Фондовий ринок
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McDonald’s оголосив другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні
McDonald’s оголосив другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні
Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відновлення діяльності в кількох містах у південній та східній частині країни, зокрема, в Одесі та Дніпрі.
Про це йдеться у прессрелізі компанії.
Наступний етап відновлення вимагає відновлення ланцюжків постачання, зокрема логістичних, тому займає більше часу, зазначається у повідомленні.
Перш за все розглядається можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, Дніпрі наприкінці квітня та кількох інших містах.
Плани компанії можуть коригуватися відповідно до поточної безпекової ситуації у містах і регіонах, наголошують в мережі.
Ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими в усіх відритих закладах в Україні.

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Нагадаємо, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення рф. Компанія пояснила, що це з міркувань безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть МЗС. Міністр Дмитро Кулеба раніше повідомив, що відомство обговорює проблему McDonald’s не лише з українським представництвом та глобальною штаб-квартирою компанії, а й з урядом США на офіційних зустрічах.
У червні CEO McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова в інтервʼю Forbes повідомила, що мережа готується відновити роботу своїх закладів в Україні.
У серпні в пресслужбі компанії повідомили, що ресторани McDonald’s готуються до відкриття у столиці та західних областях країни.
З вересня минулого року McDonald’s відновив роботу понад 60% ресторанів у центрі та на заході країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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