McDonald’s відкрив новий ресторан у Києві — Finance.ua

McDonald’s відкрив новий ресторан у Києві Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Компанія McDonald’s відкрила новий ресторан у Києві.

Про це повідомляє пресслужба компанії на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

Новий ресторан розташований поблизу Оболонської набережної та парку «Наталка».

У грудні компанія McDonald’s відновила роботу ще двох ресторанів у Києві.

Читайте також McDonald’s відкрив ще два ресторани у столиці

20 вересня відкрилися три перші ресторани McDonald’s — на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а.

Довідка Finance.ua:

Де McDonald’s працює у Києві:

Кільцева дорога, 1

просп. Палладіна, 7 А

Боричів узвіз, 10А

вул. Є. Сверстюка, 1

вул. Драйзера, 4

просп. Гагаріна, 2а

Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)

вул. Софіївська, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Гришка, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)

вул. Оноре де Бальзака, 2а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

вул. Б. Хмельницького, 40/25

вул. Вишгородська, 33а

просп. Миколи Бажана, 8

Кільцева дорога, 14В

вул. Курбаса, 19а

вул. Гната Хоткевича, 1в

Оболонський проспект, 1б

вул. Гната Юри, 13

вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)

вул. Лаврухіна, 4

просп. Оболонський, 26а

вул. Івана Миколайчука, 16

пл. Героїв Бресту, 1.

просп. Перемоги, 138

пр-т Правди, 47

пр-т Степана Бандери 36 Б

вул. Івана Мазепи, 1

просп. Перемоги, 65

вул. Архітектора Вербицького, 1

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.