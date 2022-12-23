McDonald’s відкрив новий ресторан у Києві — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

McDonald’s відкрив новий ресторан у Києві

Фондовий ринок
67
Компанія McDonald’s відкрила новий ресторан у Києві.
Про це повідомляє пресслужба компанії на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.
Новий ресторан розташований поблизу Оболонської набережної та парку «Наталка».
У грудні компанія McDonald’s відновила роботу ще двох ресторанів у Києві.
Читайте також
20 вересня відкрилися три перші ресторани McDonald’s — на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а.

Довідка Finance.ua:

Де McDonald’s працює у Києві:
  • Кільцева дорога, 1
  • просп. Палладіна, 7 А
  • Боричів узвіз, 10А
  • вул. Є. Сверстюка, 1
  • вул. Драйзера, 4
  • просп. Гагаріна, 2а
  • Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)
  • вул. Софіївська, 1/2
  • просп. Бажана, 3б
  • просп. Степана Бандери, 12-а
  • вул. Гришка, 7
  • просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)
  • вул. Оноре де Бальзака, 2а
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • вул. Б. Хмельницького, 40/25
  • вул. Вишгородська, 33а
  • просп. Миколи Бажана, 8
  • Кільцева дорога, 14В
  • вул. Курбаса, 19а
  • вул. Гната Хоткевича, 1в
  • Оболонський проспект, 1б
  • вул. Гната Юри, 13
  • вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)
  • вул. Лаврухіна, 4
  • просп. Оболонський, 26а
  • вул. Івана Миколайчука, 16
  • пл. Героїв Бресту, 1.
  • просп. Перемоги, 138
  • пр-т Правди, 47
  • пр-т Степана Бандери 36 Б
  • вул. Івана Мазепи, 1
  • просп. Перемоги, 65
  • вул. Архітектора Вербицького, 1

Отримати гроші до зарплати 💰

За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.