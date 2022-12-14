McDonald’s відкрив ще два ресторани у столиці — Finance.ua

McDonald’s відкрив ще два ресторани у столиці
З середи, 14 грудня, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу ще двох закладів у Києві.
Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.
«Коли за вікном —5, ми кажемо +2. +2 наші заклади в Києві відновили роботу!» — йдеться в повідомленні.
Ресторани за адресами:
- м. Київ, пл. Деміївська, 1/3 (Центральний автовокзал);
- м. Київ, вул. В. Гетьмана, 1-А (ст. м. Шулявська).
Довідка Finance.ua:
Де McDonald’s працює у Києві:
- Кільцева дорога, 1
- просп. Палладіна, 7 А
- Боричів узвіз, 10А
- вул. Є. Сверстюка, 1
- вул. Драйзера, 4
- просп. Гагаріна, 2а
- Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)
- вул. Софіївська, 1/2
- просп. Бажана, 3б
- просп. Степана Бандери, 12-а
- вул. Гришка, 7
- просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)
- вул. Оноре де Бальзака, 2а
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- вул. Б. Хмельницького, 40/25
- вул. Вишгородська, 33а
- просп. Миколи Бажана, 8
- Кільцева дорога, 14В
- вул. Курбаса, 19а
- вул. Гната Хоткевича, 1в
- Оболонський проспект, 1б
- вул. Гната Юри, 13
- вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)
- вул. Лаврухіна, 4
- просп. Оболонський, 26а
- вул. Івана Миколайчука, 16
- пл. Героїв Бресту, 1.
- просп. Перемоги, 138
- пр-т Правди, 47
- пр-т Степана Бандери 36 Б
- вул. Івана Мазепи, 1
- просп. Перемоги, 65
- вул. Архітектора Вербицького, 1
Правила роботи McDonald’s
На сьогодні ресторани функціонують з певними обмеженнями. І ось з якими саме:
- «маки» працюють з 9:00 до 21:00
- ресторани закриваються під час повітряної тривоги
- ресторан відкривається лише за годину після скасування тривоги
- якщо тривогу скасовано менш ніж за годину до кінця робочого дня, ресторан відкриється лише наступного дня
- також не працюватимуть ресторани при відключенні електроенергії (і годину після цього).
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