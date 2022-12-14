McDonald’s відкрив ще два ресторани у столиці — Finance.ua

McDonald’s відкрив ще два ресторани у столиці Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

З середи, 14 грудня, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу ще двох закладів у Києві.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook

«Коли за вікном —5, ми кажемо +2. +2 наші заклади в Києві відновили роботу!» — йдеться в повідомленні.

м. Київ, пл. Деміївська, 1/3 (Центральний автовокзал);

м. Київ, вул. В. Гетьмана, 1-А (ст. м. Шулявська).

Довідка Finance.ua:

Де McDonald’s працює у Києві:

Кільцева дорога, 1

просп. Палладіна, 7 А

Боричів узвіз, 10А

вул. Є. Сверстюка, 1

вул. Драйзера, 4

просп. Гагаріна, 2а

Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)

вул. Софіївська, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Гришка, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)

вул. Оноре де Бальзака, 2а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

вул. Б. Хмельницького, 40/25

вул. Вишгородська, 33а

просп. Миколи Бажана, 8

Кільцева дорога, 14В

вул. Курбаса, 19а

вул. Гната Хоткевича, 1в

Оболонський проспект, 1б

вул. Гната Юри, 13

вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)

вул. Лаврухіна, 4

просп. Оболонський, 26а

вул. Івана Миколайчука, 16

пл. Героїв Бресту, 1.

просп. Перемоги, 138

пр-т Правди, 47

пр-т Степана Бандери 36 Б

вул. Івана Мазепи, 1

просп. Перемоги, 65

вул. Архітектора Вербицького, 1

Правила роботи McDonald’s

На сьогодні ресторани функціонують з певними обмеженнями. І ось з якими саме:

«маки» працюють з 9:00 до 21:00

ресторани закриваються під час повітряної тривоги

ресторан відкривається лише за годину після скасування тривоги

якщо тривогу скасовано менш ніж за годину до кінця робочого дня, ресторан відкриється лише наступного дня

також не працюватимуть ресторани при відключенні електроенергії (і годину після цього).

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