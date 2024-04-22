НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 13 компаній — Finance.ua

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 13 компаній Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 13 компаній

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Хто потрапив до списку

НКЦПФР нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ».

Довідка Finance.ua:

скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;

проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;

вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.

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