НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 13 компаній — Finance.ua

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 13 компаній
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
Хто потрапив до списку
- OT Platform
- Strifor LTD
- MTrading
- Danwell
- Startrader
- Libertex
- Fondexx
- IFC Markets
- Gann Market
- Bluestone Mining
- Eternity Prime Limited
- Blueskyminer
- ARK Mining
- BTC Mining
НКЦПФР нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Довідка Finance.ua:
- скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
- проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
- вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
Поділитися новиною