Іноземні інвестори торік вклали в економіку України половину від рівня 2022-го — Finance.ua

Іноземні інвестори торік вклали в економіку України половину від рівня 2022-го Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Іноземні інвестори торік вклали в економіку України половину від рівня 2022-го

Іноземні інвестори у 2023 році вклали в економіку України 4,25 млрд дол., що більше, ніж у 2016−2017 роках, але становить лише половину від рівня 2022-го.

Про це повідомила у четвер перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

«За даними НБУ, торік іноземні інвестори вклали в економіку України 4,25 мільярда доларів. Цей показник вищий, ніж у відносно мирні 2016−2017 роки. Але попереду ще багато роботи, оскільки ці цифри становлять лише половину того, що було у 2022 році», — написала Свириденко у X.

в т. ч. на виведення дивідендів". Нагадаємо, за попередніми даними , притік ПІІ в Україну у 2023 році становив $4,247 млрд. Левова частка (¾) потоку ПІІ у 2023 році - це реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні ($3,160 млрд). Частково це пояснюється обмеженнями на транскордонні перекази,на виведення дивідендів".

Станом на кінець 2023 року накопичені ПІІ (запас) складали $54,26 млрд. Це вище, ніж в «ковідний» 2020 рік ($52,09 млрд) чи в 2019 рік ($54,21 млрд), але на 17% менше за останній рік перед повномасштабною війною (в 2021-му — $65,746 млрд).

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