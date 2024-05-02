Іноземні інвестори торік вклали в економіку України половину від рівня 2022-го — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Іноземні інвестори торік вклали в економіку України половину від рівня 2022-го

Казна та Політика
27
Іноземні інвестори торік вклали в економіку України половину від рівня 2022-го
Іноземні інвестори торік вклали в економіку України половину від рівня 2022-го
Іноземні інвестори у 2023 році вклали в економіку України 4,25 млрд дол., що більше, ніж у 2016−2017 роках, але становить лише половину від рівня 2022-го.
Про це повідомила у четвер перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
«За даними НБУ, торік іноземні інвестори вклали в економіку України 4,25 мільярда доларів. Цей показник вищий, ніж у відносно мирні 2016−2017 роки. Але попереду ще багато роботи, оскільки ці цифри становлять лише половину того, що було у 2022 році», — написала Свириденко у X.
Читайте також
Нагадаємо, за попередніми даними, притік ПІІ в Україну у 2023 році становив $4,247 млрд. Левова частка (¾) потоку ПІІ у 2023 році - це реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні ($3,160 млрд). Частково це пояснюється обмеженнями на транскордонні перекази, в т. ч. на виведення дивідендів".
Станом на кінець 2023 року накопичені ПІІ (запас) складали $54,26 млрд. Це вище, ніж в «ковідний» 2020 рік ($52,09 млрд) чи в 2019 рік ($54,21 млрд), але на 17% менше за останній рік перед повномасштабною війною (в 2021-му — $65,746 млрд).
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.