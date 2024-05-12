Amazon инвестирует миллиарды в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре — Finance.ua

Amazon инвестирует миллиарды в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре
Amazon планирует потратить 12 млрд сингапурских долларов, что эквивалентно $8,88 млрд, в течение следующих четырех лет на расширение своей инфраструктуры облачных вычислений в Сингапуре.
Об этом пишет Reuters.
Эти инвестиции прибавляются к 11,5 млрд сингапурских долларов, которые компания уже инвестировала в Азиатско-тихоокеанский регион к 2023 году, в результате чего общие запланированные расходы составят более 23 млрд сингапурских долларов к 2028 году.
В заявлении говорится, что AWS также объявила о сотрудничестве с правительством Сингапура, организациями и предприятиями государственного сектора, чтобы помочь ускорить внедрение ИИ и генеративного ИИ.
«AWS удваивает свои инвестиции в облачную инфраструктуру в Сингапуре с 2024 по 2028 год, чтобы поддержать спрос клиентов и помочь укрепить статус Сингапура как привлекательной региональной инновационной стартовой площадки», — сказала Присцилла Чонг, региональный менеджер AWS.
Объявление на саммите AWS ASEAN в Сингапуре стало последним шагом Amazon в рамках плана развития инфраструктуры AWS в Юго-Восточной Азии. Ранее компания объявила об инвестициях в размере $5 млрд в Таиланд и $6 млрд в Малайзию.
Заявление Amazon появилось через несколько дней после того, как генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время визита в регион объявил об инвестициях в облачные сервисы на сумму $2,2 млрд в Малайзии и $1,7 млрд в Индонезии.
670-миллионное население Юго-Восточной Азии, которое является молодым и технически подкованным, вызывает все больший интерес со стороны технологических гигантов.
В декабре агентство Reuters сообщило, что коммунальное подразделение малазийского конгломерата YTL будет сотрудничать с Nvidia для развития инфраструктуры искусственного интеллекта в рамках инвестиционного соглашения стоимостью 4,3 миллиарда долларов.
В понедельник, 6 мая, министр торговли Малайзии Тенгку Зафрул Азиз (Tengku Zafrul Aziz) заявил, что Google также планирует инвестировать в страну, и объявление об этом ожидается в ближайшее время, согласно сообщению государственного информационного агентства.
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