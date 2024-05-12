Amazon инвестирует миллиарды в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon инвестирует миллиарды в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре

Фондовый рынок
13
Amazon инвестирует миллиарды в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре
Amazon инвестирует миллиарды в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре
Amazon планирует потратить 12 млрд сингапурских долларов, что эквивалентно $8,88 млрд, в течение следующих четырех лет на расширение своей инфраструктуры облачных вычислений в Сингапуре.
Об этом пишет Reuters.
Эти инвестиции прибавляются к 11,5 млрд сингапурских долларов, которые компания уже инвестировала в Азиатско-тихоокеанский регион к 2023 году, в результате чего общие запланированные расходы составят более 23 млрд сингапурских долларов к 2028 году.
Читайте также
В заявлении говорится, что AWS также объявила о сотрудничестве с правительством Сингапура, организациями и предприятиями государственного сектора, чтобы помочь ускорить внедрение ИИ и генеративного ИИ.
«AWS удваивает свои инвестиции в облачную инфраструктуру в Сингапуре с 2024 по 2028 год, чтобы поддержать спрос клиентов и помочь укрепить статус Сингапура как привлекательной региональной инновационной стартовой площадки», — сказала Присцилла Чонг, региональный менеджер AWS.
Объявление на саммите AWS ASEAN в Сингапуре стало последним шагом Amazon в рамках плана развития инфраструктуры AWS в Юго-Восточной Азии. Ранее компания объявила об инвестициях в размере $5 млрд в Таиланд и $6 млрд в Малайзию.
Читайте также
Заявление Amazon появилось через несколько дней после того, как генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время визита в регион объявил об инвестициях в облачные сервисы на сумму $2,2 млрд в Малайзии и $1,7 млрд в Индонезии.
670-миллионное население Юго-Восточной Азии, которое является молодым и технически подкованным, вызывает все больший интерес со стороны технологических гигантов.
В декабре агентство Reuters сообщило, что коммунальное подразделение малазийского конгломерата YTL будет сотрудничать с Nvidia для развития инфраструктуры искусственного интеллекта в рамках инвестиционного соглашения стоимостью 4,3 миллиарда долларов.
Читайте также
В понедельник, 6 мая, министр торговли Малайзии Тенгку Зафрул Азиз (Tengku Zafrul Aziz) заявил, что Google также планирует инвестировать в страну, и объявление об этом ожидается в ближайшее время, согласно сообщению государственного информационного агентства.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.