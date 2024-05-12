Amazon инвестирует миллиарды в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре — Finance.ua

Amazon инвестирует миллиарды в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре 12.05.2024, 00:11 — Фондовый рынок

Amazon инвестирует миллиарды в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре

Amazon планирует потратить 12 млрд сингапурских долларов, что эквивалентно $8,88 млрд, в течение следующих четырех лет на расширение своей инфраструктуры облачных вычислений в Сингапуре.

Об этом пишет Reuters.

Эти инвестиции прибавляются к 11,5 млрд сингапурских долларов, которые компания уже инвестировала в Азиатско-тихоокеанский регион к 2023 году, в результате чего общие запланированные расходы составят более 23 млрд сингапурских долларов к 2028 году.

Читайте также Что происходит с глобальным рынком венчурных инвестиций — новый отчет KPMG

В заявлении говорится, что AWS также объявила о сотрудничестве с правительством Сингапура, организациями и предприятиями государственного сектора, чтобы помочь ускорить внедрение ИИ и генеративного ИИ.

«AWS удваивает свои инвестиции в облачную инфраструктуру в Сингапуре с 2024 по 2028 год, чтобы поддержать спрос клиентов и помочь укрепить статус Сингапура как привлекательной региональной инновационной стартовой площадки», — сказала Присцилла Чонг, региональный менеджер AWS.

Объявление на саммите AWS ASEAN в Сингапуре стало последним шагом Amazon в рамках плана развития инфраструктуры AWS в Юго-Восточной Азии. Ранее компания объявила об инвестициях в размере $5 млрд в Таиланд и $6 млрд в Малайзию.

Читайте также Microsoft инвестирует средства в Индонезию для развития ИИ и облачных вычислений

Заявление Amazon появилось через несколько дней после того, как генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время визита в регион объявил об инвестициях в облачные сервисы на сумму $2,2 млрд в Малайзии и $1,7 млрд в Индонезии.

670-миллионное население Юго-Восточной Азии, которое является молодым и технически подкованным, вызывает все больший интерес со стороны технологических гигантов.

В декабре агентство Reuters сообщило, что коммунальное подразделение малазийского конгломерата YTL будет сотрудничать с Nvidia для развития инфраструктуры искусственного интеллекта в рамках инвестиционного соглашения стоимостью 4,3 миллиарда долларов.

Читайте также Microsoft и Google увеличат инвестиции на усовершенствование собственных ИИ-систем

В понедельник, 6 мая, министр торговли Малайзии Тенгку Зафрул Азиз (Tengku Zafrul Aziz) заявил, что Google также планирует инвестировать в страну, и объявление об этом ожидается в ближайшее время, согласно сообщению государственного информационного агентства.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.