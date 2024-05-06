Microsoft инвестирует средства в Индонезию для развития ИИ и облачных вычислений — Finance.ua
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Microsoft инвестирует средства в Индонезию для развития ИИ и облачных вычислений

Фондовый рынок
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Microsoft инвестирует средства в Индонезию для развития ИИ и облачных вычислений
Microsoft инвестирует средства в Индонезию для развития ИИ и облачных вычислений
Корпорация Microsoft инвестирует 1,7 миллиарда долларов США в развитие инфраструктуры облачных вычислений и искусственного интеллекта в Индонезии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Заявление о вложениях, которые будут осуществляться на протяжении четырех лет, было сделано гендиректором компании Сатья Наделлой после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Джакарте 30 апреля.
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В Microsoft также пообещали помочь с обучением 2,5 миллиона человек в Юго-Восточной Азии навыкам ИИ, в том числе 840 тысяч человек в Индонезии.
«Интеллектуальная революция станет следующим большим изгибом кривой роста ВВП. Это будет иметь реальное влияние даже в Индонезии, где мы получим дополнительный рост на 10−12%», — сказал лидер Microsoft сотням участников корпоративного мероприятия в Джакарте, среди которых были разработчики ПО, министры и руководители компаний.
Министр координации морских и инвестиционных дел Лухут Панджайтан заявил, что Индонезия готова предложить Microsoft стимулы для ее инвестиций лучше тех, которые компания получает в Индии или Таиланде.
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Страна предложила остров Бали и будущую новую столицу Нусантару в качестве потенциальных мест для центра исследований и обработки данных Microsoft, сообщил журналистам министр финансов и связи Буди Ари Сетиади.
Кроме этого, индонезийское правительство предложило двойное гражданство своей квалифицированной диаспоре как часть усилий, направленных на остановку оттока местных талантов.
По материалам:
Укрінформ
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