Microsoft и Google увеличат инвестиции на усовершенствование собственных ИИ-систем — Finance.ua
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Microsoft и Google увеличат инвестиции на усовершенствование собственных ИИ-систем

Фондовый рынок
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Microsoft и Google увеличат инвестиции на усовершенствование собственных ИИ-систем
Microsoft и Google увеличат инвестиции на усовершенствование собственных ИИ-систем, Фото: freepik
Американские технологические гиганты Microsoft и Alphabet (владелец поисковика Google) смогли преодолеть скептицизм инвесторов по поводу огромных затрат на разработку искусственного интеллекта. Похоже, это направление признано очень перспективным и достойным борьбы за растущий рынок ИИ-услуг.
Об этом пишет Financial Times.
Совокупная рыночная стоимость двух американских технологических гигантов выросла более чем на 250 миллиардов долларов после того, как компании опубликовали отчеты о двузначном росте доходов в первом квартале. Показатели заметно опередили ожидания аналитиков.
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Как отмечает FT, ранее в этом году инвесторы начали выражать недовольство быстрым ростом расходов Microsoft и Alphabet на развитие инфраструктуры, необходимой для работы чат-ботов AI, типа ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google.
Однако теперь техногиганты лишь ускорят работу над усовершенствованием собственных ИИ-систем.
По оценкам аналитиков Baird, капитальные расходы Alphabet, Amazon, Microsoft и Meta в этом году составят около 188 миллиардов долларов, что почти на 40 процентов больше, чем в 2023 году.
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Производитель электромобилей Tesla заявил, что инвестировал 1 миллиард долларов в ИИ в первом квартале и ускорит расходы на чипы и автоматизированное вождение.
FT отмечает, что спрос на услуги искусственного интеллекта стремительно растет, и это уже повлекло за собой ощутимый дефицит необходимых компонентов, включая чипы и блоки питания.
«Если вы не привлекаете искусственный интеллект активно и агрессивно, вы делаете это неправильно. Ваша компания не обанкротится из-за затрат на искусственный интеллект. Она закроется, потому что другая компания будет использовать ИИ. В этом нет никаких сомнений», — сказал руководитель компании Nvidia, которая производит процессоры и чипы, Дженсен Хуанг.
По материалам:
УНІАН
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