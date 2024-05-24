Amazon планирует ввести платную версию Alexa с искусственным интеллектом — Finance.ua

Amazon планирует ввести платную версию Alexa с искусственным интеллектом Сегодня 06:13 — Технологии&Авто

Amazon планирует ввести платную версию Alexa с искусственным интеллектом

Аmazon планирует ввести платную версию своего голосового помощника Alexa, которая будет оборудована искусственным интеллектом и лучше понимать разговорные фразы.

Об этом сообщает The Verge.

Эта новая версия Alexa, оборудованная искусственным интеллектом, будет давать пользователям больше функциональности и способности понимать разговорные фразы.

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Однако, согласно предварительным заявлениям Amazon, это будет сопровождаться взиманием отдельной платы за подписку. Несмотря на то, что Amazon уже тестирует обновления в предыдущей версии, он намерен ввести платную версию позже в текущем году.

Усилия Amazon стали частью общего тренда по разработке искусственного интеллекта для голосовых ассистентов, где Google и Apple также сосредотачиваются на улучшении своих продуктов с помощью AI.

Speka По материалам:

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