TikTok будет маркировать контент, созданный искусственным интеллектом — Finance.ua

TikTok будет маркировать контент, созданный искусственным интеллектом
TikTok начнет помечать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Таким образом платформа стремится бороться с дезинформацией.
Об этом пишет APNews.
Обозначение контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, поможет зрителям понимать, что они просматривают. Искусственный интеллект может создавать очень реалистичный контент.
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Поэтому это важный шаг в борьбе с дезинформацией, поскольку позволяет пользователям различать контент, созданный человеком, и тот, который сделан с помощью искусственного интеллекта.
Изменение политики TikTok является частью более широкой политики технологической индустрии, чтобы обеспечить больше гарантий для использования ИИ.
Напомним, в феврале Meta объявила, что работает с отраслевыми партнерами над техническими стандартами, которые упростят идентификацию изображений и, наконец, видео и аудио, созданных инструментами искусственного интеллекта.
Пользователи Facebook и Instagram увидят метки на изображениях, сгенерированных ИИ.
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