TikTok будет маркировать контент, созданный искусственным интеллектом — Finance.ua

TikTok будет маркировать контент, созданный искусственным интеллектом Сегодня 04:12 — Фондовый рынок

TikTok будет маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, Фото: Getty Images

TikTok начнет помечать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Таким образом платформа стремится бороться с дезинформацией.

Об этом пишет APNews.

Обозначение контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, поможет зрителям понимать, что они просматривают. Искусственный интеллект может создавать очень реалистичный контент.

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Поэтому это важный шаг в борьбе с дезинформацией, поскольку позволяет пользователям различать контент, созданный человеком, и тот, который сделан с помощью искусственного интеллекта.

Изменение политики TikTok является частью более широкой политики технологической индустрии, чтобы обеспечить больше гарантий для использования ИИ.

Напомним, в феврале Meta объявила , что работает с отраслевыми партнерами над техническими стандартами, которые упростят идентификацию изображений и, наконец, видео и аудио, созданных инструментами искусственного интеллекта.

Пользователи Facebook и Instagram увидят метки на изображениях, сгенерированных ИИ.

НВ По материалам:

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