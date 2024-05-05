Возвращение музыки: TikTok подписал новое лицензионное соглашение с Universal Music Group — Finance.ua

Возвращение музыки: TikTok подписал новое лицензионное соглашение с Universal Music Group Сегодня 05:03 — Фондовый рынок

Возвращение музыки: TikTok подписал новое лицензионное соглашение с Universal Music Group

Universal Music Group и TikTok заключили новое лицензионное соглашение, которое обеспечит «значительные и ведущие в индустрии преимущества для семьи UMG».

Об этом сообщает Universal Music Group.

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«Совместное соглашение знаменует собой новую эру стратегического сотрудничества между двумя организациями, основанного на совместном обязательстве помочь артистам и авторам песен UMG реализовать свой творческий и коммерческий потенциал», — говорится в заявлении UMG.

Каталог Universal, который насчитывает около 4 миллионов песен и 3 миллиона записей, вернется на платформу в течение одной-двух недель. Музыка вернется также на видео, из которых она исчезла.

CEO и глава правления UMG Лючиан Грейндж заявил, что новое лицензионное соглашение — это «новая глава в наших отношениях с TikTok, сосредоточенная на ценностях музыки, первостепенности человеческого искусства и благополучии творческого сообщества».

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Вместе компании должны согласовать новые пути монетизации музыки, а также TikTok будет сотрудничать с UMG, чтобы удалить несанкционированную музыку, сгенерированную искусственным интеллектом.

Напомним, вскоре после того, как европейские регуляторы начали расследование относительно TikTok из-за функции «задание за вознаграждение», которая может вызвать зависимость у молодых пользователей, платформа приостановила ее действие.

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