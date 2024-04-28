Грошової винагороди за перегляд відео в TikTok Lite більше не буде — Finance.ua

Грошової винагороди за перегляд відео в TikTok Lite більше не буде Сьогодні 02:09 — Фондовий ринок

Грошової винагороди за перегляд відео в TikTok Lite більше не буде, Фото: Matt Cardy

Невдовзі після того, як європейські регулятори розпочали розслідування щодо TikTok через функцію «завдання за винагороду», яка може викликати залежність у молодих користувачів, платформа призупинила її дію.

Про це пише Reuters.

У розмові з виданням представник TikTok наголосив, що ця функція не була доступна для користувачів віком до 18 років, але скарга Європейської комісії свідчить про те, що механізми перевірки віку TikTok можуть бути недостатньо дієвим, аби запобігти реєстрації дітей в програмі з винагородами.

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Спрощена версія застосунку TikTok Lite була доступною в частині країн Азії протягом багатьох років, а на початку цього місяця з’явилася у Франції та Іспанії.

Усередині програми була система винагород, відповідно до якої користувачі отримували монети, які можна було обміняти на ваучери Amazon, подарункові картки PayPal або внутрішню валюту TikTok.

Але для того, аби зібрати суттєву суму, потрібно було значну кількість часу провести усередині застосунку, дивлячись відео і лайкаючи їх, оскільки година перегляду роликів приносила лише близько 36 євроцентів (або 38 центів).

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Нагадаємо, Європейський Союз у понеділок розпочав розслідування проти застосунку TikTok Lite. У блоці погрожують призупинити функцію застосунку, яка «викликає звикання».

У випадку, якщо TikTok не відповість на запит, комісія може накласти штрафи у розмірі 1% від загального річного прибутку або глобального обороту компанії, а також ввести періодичні штрафи до 5% від середньоденного доходу або річного обороту по усьому світу.

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