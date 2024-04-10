У TikTok працюють над застосунком для обміну фотографіями — Finance.ua
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У TikTok працюють над застосунком для обміну фотографіями

Технології&Авто
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У TikTok працюють над застосунком для обміну фотографіями
У TikTok працюють над застосунком для обміну фотографіями
Соціальна мережа TikTok розробляє застосунок-конкурент Instagram для обміну фотографіями, який може отримати назву TikTok Notes.
Про це пише TechCrunch із посиланням на скріншоти, опубліковані користувачами.
«Протягом останніх кількох днів користувачі TikTok отримують спливаючі повідомлення про новий застосунок TikTok Notes для обміну фотографіями.
У повідомленні йдеться про те, що компанія незабаром запускає «новий застосунок для фотопостів» під назвою TikTok Notes, і в ньому можна буде ділитися фотографіями. Користувачі також можуть вирішити не публікувати свої фотографії в новому застосунку", — пише видання.
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TikTok підтвердив, що працює над застосунком, але уточнив, що він ще не доступний.
«В рамках нашого постійного прагнення до інновацій, ми вивчаємо способи розширити можливості нашої спільноти створювати і ділитися своєю творчістю за допомогою фотографій і тексту у спеціальному просторі для цих форматів», — сказав представник TikTok в інтерв'ю TechCrunch.
У березні у файлі TikTok APK — форматі файлу, який можна встановити на Android, знайшли код і мову, які свідчать про те, що компанія працює над програмою для обміну фотографіями під назвою TikTok Photos.
Проте сповіщення, які останнім часом приходять користувачам TikTok, показують, що майбутній застосунок може мати інакшу назву.
За матеріалами:
Економічна Правда
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