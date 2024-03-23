Минулого року дохід TikTok у США досягнув рекордної суми — Finance.ua

Минулого року дохід TikTok у США досягнув рекордної суми Сьогодні 21:04 — Фондовий ринок

Минулого року дохід TikTok у США досягнув рекордної суми, Фото: journal.ilounge.ua

Дохід платформи для створення коротких відео TikTok досяг рекордних 16 мільярдів доларів у 2023 році.

Про це пише Financial Times.

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Валовий дохід компанії ByteDance, якій належить TikTok, оцінюють у 120 мільярдів доларів, що на 40% більше, ніж за 2022 рік.

Також у Китаї за 2023 рік чистий прибуток компанії ByteDance досяг 28 мільярдів доларів.

Водночас дохід компанії Meta, яка володіє Facebook та Instagram, у 2023 році збільшився на 16% (до 135 мільярдів доларів).

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Нагадаємо, у березні Палата представників США представила законопроєкт, який пропонує заборонити китайську соцмережу TikTok.

Законопроєкт подали, «щоб захистити американців від програм, які контролюють іноземні противники». У проєкті зазначають, що застосунок загрожує національній безпеці.

The Village Україна За матеріалами:

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