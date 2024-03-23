Минулого року дохід TikTok у США досягнув рекордної суми — Finance.ua

Минулого року дохід TikTok у США досягнув рекордної суми
Дохід платформи для створення коротких відео TikTok досяг рекордних 16 мільярдів доларів у 2023 році.
Про це пише Financial Times.
Валовий дохід компанії ByteDance, якій належить TikTok, оцінюють у 120 мільярдів доларів, що на 40% більше, ніж за 2022 рік.
Також у Китаї за 2023 рік чистий прибуток компанії ByteDance досяг 28 мільярдів доларів.
Водночас дохід компанії Meta, яка володіє Facebook та Instagram, у 2023 році збільшився на 16% (до 135 мільярдів доларів).
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Нагадаємо, у березні Палата представників США представила законопроєкт, який пропонує заборонити китайську соцмережу TikTok.
Законопроєкт подали, «щоб захистити американців від програм, які контролюють іноземні противники». У проєкті зазначають, що застосунок загрожує національній безпеці.
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