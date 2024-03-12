Колишній гендиректор Activision Blizzard хоче купити TikTok через скандальний законопроект — Finance.ua

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Колишній гендиректор Activision Blizzard хоче купити TikTok через скандальний законопроект

Фондовий ринок
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Колишній гендиректор Activision Blizzard хоче купити TikTok через скандальний законопроект
Колишній гендиректор Activision Blizzard хоче купити TikTok через скандальний законопроект
Колишній генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік хоче купити TikTok через скандальний законопроект, який загрожує забороною або продажем застосунку.
Про це повідомляє WSJ.
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Відповідну ідею Котік обговорював з гендиректором OpenAI Семом Альтманом та іншими учасниками конференції. Також він спілкувався з виконавчим директором ByteDance Чжаном Імінгом.
Як зазначається, купівля TikTok може обійтись Котіку у сотні мільярдів доларів. Згаданий законопроект вже схвалили у Палаті представників США, і тепер його має розглянути Сенат.
Законодавці занепокоєні конфіденційністю даних та зв’язком з Китаєм. Наразі TikTok намагається заручитись підтримкою американських користувачів і розсилає їм пуш-повідомлення щодо цієї проблеми.
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Варто додати, що Котік очолював Activision Blizzard понад 30 років, але змушений був покинути компанію після звинувачень в сексуальних домаганнях та гендерній дискримінації.
Згодом виявилося, що чоловік знав про неправомірну поведінку і звинувачення, але не повідомляв правлінню компанії. Співробітники Activision Blizzard вимагали його відставки, але він пішов з посади лише після злиття компанії з Microsoft у 2023 році.
За матеріалами:
УНІАН
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