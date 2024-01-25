Користувачі Meta в ЄС зможуть відв'язати свої акаунти в Instagram та Messenger від Facebook — Finance.ua

Користувачі Meta в ЄС зможуть відв'язати свої акаунти в Instagram та Messenger від Facebook
Meta дозволить користувачам в Євросоюзі відв'язати свої акаунти в Instagram та Messenger від Facebook до того часу, як у березні набуде чинності «Закон про цифрові ринки» (Digital Markets Act, DMA).
Про це заявили в компанії, пише The Verge.
Зміни застосовуватимуться в Європейському Союзі, Європейському економічному просторі та Швейцарії, а відповідні повідомлення користувачі отримають протягом найближчих тижнів.
Це означає, що тепер європейські користувачі Meta зможуть використовувати Facebook Messenger як окремий сервіс без облікового запису Facebook. А якщо вони раніше пов’язали свої акаунти з Facebook та Instagram, то зможуть їх роз'єднати.
Користувачі Facebook Marketplace і Facebook Gaming також зможуть користуватися цими сервісами без використання інформації зі своїх основних акаунтів Facebook. Хоча в обох випадках Meta стверджує, що це призведе до зменшення функціональності.
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