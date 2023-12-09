Meta припиняє перехресний обмін повідомленнями між Instagram та Facebook — Finance.ua

Meta припиняє перехресний обмін повідомленнями між Instagram та Facebook Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Meta припиняє перехресний обмін повідомленнями між Instagram та Facebook

Компанія Meta оголосила про припинення крос-програмної комунікації між Facebook та Instagram з середини грудня.

Про це повідомляє Fortune.

Точну дату припинення функції не уточнюють. Meta також не вказала конкретну причину закриття.

Згідно з останнім оновленням на сторінці підтримки Instagram, користувачі більше не зможуть починати нові розмови або дзвінки з акаунтами Facebook. Продовжити спілкування у Facebook можна буде тільки через Messenger, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Після припинення взаємодії між додатками існуючі чати, створені раніше між Instagram та Facebook, стануть доступними лише для читання. Відповідно, користувачі Instagram не зможуть надсилати нові повідомлення в цих чатах.

Крім того, всі існуючі чати, які користувач Instagram вів з акаунтами Facebook, не будуть перенесені в месенджер Facebook. Статус активності в Instagram також автоматично стане недоступним для перегляду через акаунт Facebook.

Це нововведення відбулося майже через три роки після того, як у 2020 році Meta впровадила підтримку Messenger для Instagram, що дозволило здійснювати крос-платформний обмін повідомленнями між Facebook та Instagram.

Укрінформ За матеріалами:

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