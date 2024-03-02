Локатор у Instagram: Meta працює над новою функцією — Finance.ua

Локатор у Instagram: Meta працює над новою функцією Сьогодні 05:23 — Технології&Авто

Локатор у Instagram: Meta працює над новою функцією, Фото: www.unian.ua

У компанії Meta працюють над новою функцією в Instagram — «Мапа друзів». Завдяки їй можна буде слідкувати за підписниками у реальному часі, а також поширювати своє місцезнаходження.

Це підтвердив виданню TechCrunch працівник компанії Meta.

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Таку функцію вже давно використовують на смартфонах Apple та застосунку Snapchat’s Snap Map. З 2014 року можна була шукати друзів поблизу і у Facebook, однак вже у травні 2022 її прибрали.

Поки що мапу не тестують серед користувачів, але її вже помітили розробники. Реверс-інженер Алессандро Палуцці виклав у Threads скріншоти мапи.

Як це працюватиме

За допомогою карти можна буде бачити у реальному часі, де перебувають підписники. Однак кожен користувач матиме змогу обрати, хто може їх бачити. Відкрити своє розташування можна для всіх підписників, близьких друзів або зовсім нікого. Також на карті зроблять «Режим примари», який приховуватиме останнє активне місце перебування.

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На карті користувачі можуть залишати короткі повідомлення. Зараз це вже можна зробити у верхній частині стрічки в розділі з повідомленнями. Але коли запустять нову функцію, нотатки можна буде залишити біля цікавих місць, кафе чи інших закладів. Нині в Instagram вже є мапа з можливістю пошуку, як у Google. Коли ж з’явиться «Мапа друзів», поки не кажуть.

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