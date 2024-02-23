Колишня рекрутерка Meta розповіла про найпоширенішу помилку кандидатів на співбесідах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Колишня рекрутерка Meta розповіла про найпоширенішу помилку кандидатів на співбесідах

Особисті фінанси
94
Колишня рекрутерка Meta розповіла про найпоширенішу помилку кандидатів на співбесідах
Колишня рекрутерка Meta розповіла про найпоширенішу помилку кандидатів на співбесідах
Колишня рекрутерка Meta розповіла про одну з найпоширеніших помилок кандидатів під час співбесіди.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Fortune, передає Business Insider.
«Якщо кандидати не ставлять додаткових запитань, які мали б виникнути під час співбесіди, або якщо вони просто кажуть: „Я отримав відповіді на всі мої запитання“, — це тривожний дзвіночок», — розповіла вона.
Читайте також
На її думку, відсутність запитань свідчить про «незацікавленість» кандидата.
«Співбесіда — це „двосторонній досвід“, під час якого рекрутер знайомиться з кандидатом, а кандидат дізнається більше про компанію та її культуру», — пояснила рекрутерка.
Також за її словами, щоб кандидат запам’ятався, вже після співбесіди, він може надіслати лист з подякою за зустріч.
Читайте також
«Це свідчитиме про те, що кандидат був по-справжньому присутнім на співбесіді, а не просто відвівав чергове інтерв'ю», — додала вона.
Нагадаємо, раніше ІТ-рекрутерка та HR-менеджерка Карина Єремеєва поділилася порадами, як кандидатам можна виділитися під час співбесіди.
Попри дефіцит персоналу, роботодавці шукають ідеальних і надійних співробітників, стресостійких експертів із готовністю до змін. Вибирають довго і ретельно, зважаючи на усі за та проти, й повертаються до тих, кому вдалось себе проявити на всі 100%. Work.ua дав 5 порад, які допоможуть вам виділитися на співбесіді та отримати роботу мрії.
Читайте також
Співбесіда може стати справжнім стресом для пошукача, а ще гіршими емоційними муками може бути очікування її результатів. Проте спрогнозувати фідбек роботодавця можна одразу після інтервʼю.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.