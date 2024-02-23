Колишня рекрутерка Meta розповіла про найпоширенішу помилку кандидатів на співбесідах — Finance.ua

Колишня рекрутерка Meta розповіла про найпоширенішу помилку кандидатів на співбесідах Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Колишня рекрутерка Meta розповіла про найпоширенішу помилку кандидатів на співбесідах

Колишня рекрутерка Meta розповіла про одну з найпоширеніших помилок кандидатів під час співбесіди.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Fortune, передає Business Insider.

«Якщо кандидати не ставлять додаткових запитань, які мали б виникнути під час співбесіди, або якщо вони просто кажуть: „Я отримав відповіді на всі мої запитання“, — це тривожний дзвіночок», — розповіла вона.

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На її думку, відсутність запитань свідчить про «незацікавленість» кандидата.

«Співбесіда — це „двосторонній досвід“, під час якого рекрутер знайомиться з кандидатом, а кандидат дізнається більше про компанію та її культуру», — пояснила рекрутерка.

Також за її словами, щоб кандидат запам’ятався, вже після співбесіди, він може надіслати лист з подякою за зустріч.

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«Це свідчитиме про те, що кандидат був по-справжньому присутнім на співбесіді, а не просто відвівав чергове інтерв'ю», — додала вона.

Нагадаємо, раніше ІТ-рекрутерка та HR-менеджерка Карина Єремеєва поділилася порадами, як кандидатам можна виділитися під час співбесіди.

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Співбесіда може стати справжнім стресом для пошукача, а ще гіршими емоційними муками може бути очікування її результатів. Проте спрогнозувати фідбек роботодавця можна одразу після інтервʼю.

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