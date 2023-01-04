Як пройти співбесіду на роботу: 5 лайфхаків — Finance.ua

Як пройти співбесіду на роботу: 5 лайфхаків Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Поділимося з вами 5 важливими лайфхаками, з яких ви дізнаєтесь, що говорити та як вести себе на співбесіді. Про це пише olx.ua

Дуже важливою під час інтерв’ю є «мова тіла». Слідкуйте за своїми жестами, адже вони здатні багато про вас розповісти. Наприклад, відкрита до співпраці особистість тримає долоні відкритими, а ось руки під столом викликають підозру рекрутера, адже складається враження, що людина щось приховує.

Добре, якщо вам вдасться рухами дещо копіювати рекрутера. Якщо він поклав руки на стіл, то можна зробити теж саме. Але це слід робити дуже обережно, адже замість прихильності можна викликати подив та роздратування.

Можна знайти щось спільне зі співрозмовником, наприклад, погляди на конкретне питання. Але не слід від обговорення робочого процесу переходити до обговорення політичних тем або хобі.

Кажіть компліменти, але уникайте улесливості та фальші. Чесність та відвертість допоможуть заробити бали на вашу користь.

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Важливою буде й виразність розмови, адже рекрутер не зацікавиться кандидатом, який вживає слова-паразити, не може зв’язати двох слів або розмовляє дуже монотонно. Під час розмови намагайтесь змінювати інтонацію, не робіть довгих пауз між словами. Промова повинна бути не надто швидкою, але і не занадто повільною.

Тепер вам відомо, як пройти співбесіду. Слід розуміти, що кожна нова співбесіда на роботу — це не іспит, а новий досвід, що дозволяє вам набути більше впевненості у собі та мудрості. Навіть якщо ви не плануєте прямо зараз змінювати місце роботи, то таке емоційне потрясіння буде дуже корисним. Інтерв’ю допоможе вам оцінити свої можливості, зрозуміти, наскільки ви конкурентні «на ринку», та завести ділові контакти.

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