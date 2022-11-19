Що таке нестандартні резюме: претендентам на які вакансії їх складати — Finance.ua

Що таке нестандартні резюме: претендентам на які вакансії їх складати Сьогодні 17:10 — Особисті фінанси

Нестандартними видами самопрезентації вважають креативне, графічне та відеорезюме. Креативне виокремлюється з-посеред інших цікавим оформленням. Для цього автор використовує різні кольори, графіку, фотоматеріали тощо.

Про це пише Львівський обласний центр зайнятості.

Воно не лише привертає увагу працедавця незвичною формою, але й дозволяє заочно ознайомитися з талантами, художніми смаками та можливостями претендента на посаду. Зазвичай його використовують шукачі роботи творчих професій: дизайнери, художники-оформлювачі та ін.

У графічному резюме застосовуються елементи візуального або наочного представлення інформації. Інфографіка — діаграми, графіки, дорожні знаки, вказівники, географічні карти — незамінні тоді, коли потрібно швидко та доступно донести до споживача об’ємну або складну інформацію.

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Відеорезюме — це короткий за часом (максимум 3 хв) ролик, під час якого претендент на роботу розповідає важливу інформацію про себе та висловлює аргументи, чому він хоче обійняти ту чи іншу посаду. У чому ж його перевага? По-перше, воно дозволяє потенційному працедавцю скласти враження про кандидата, побачити, як він виглядає та презентує професійні вміння та досвід.

По-друге, завдяки відеоролику пошуковець місця праці має змогу оминути попередні зустрічі з представниками кадрової служби і має шанс бути запрошеним на співбесіду відразу до майбутнього керівника.

По-третє, відеорезюме дає можливість зі сторони оцінити свої сильні та слабкі сторони і вчасно вжити заходів для усунення недоліків.

По-четверте, такий спосіб самопрезентації стане у нагоді випускникам навчальних закладів або шукачам роботи з невеликим професійним досвідом. Кар’єрних досягнень у них небагато, а незвичний формат подання інформації дозволить привернути увагу працедавця.

По-п’яте, відеорезюме зручно використовувати для пошуку роботи в іншій місцевості, державі або тоді, коли особа знайшла прийнятний варіант працевлаштування через віддалений пошук роботи.

Претендентам на які вакансії доцільно записати відеорезюме

Першочергово, така презентація знадобиться працівникам, професійна діяльність котрих пов’язана зі спілкуванням, зокрема:

співробітникам офісу (адміністратор, секретар, офіс-менеджер),

працівникам кадрових служб (менеджер з персоналу, рекрутер),

управлінцям (керівник, директор),

фахівцям сфери РR,

маркетингу, реклами,

тим, хто займається продажами (менеджер, комерційний директор, торговельний представник,

супервайзер, адміністратор торговельного залу), спеціалістам зі страхування та операцій з нерухомістю.

Бажано записати відеорезюме представникам «творчих професій»: дизайнерам, ковалям, швачкам, перукарям, кухарам, манікюрницям, квіткаркам, флористам тощо.

Адже у відеопрезентації можна продемонструвати власні витвори мистецтва, і поза кадром прокоментувати процес створення продукту, застосування інноваційних методів та ін.

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