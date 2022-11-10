З'явився офіційний сайт програми "єРобота": які гранти можна отримати — Finance.ua
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З'явився офіційний сайт програми "єРобота": які гранти можна отримати

Казна та Політика
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Влітку Уряд запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу єРобота. За цей час українці вже отримали гранти на суму понад 201,8 млн грн. Нині програма триває.
Про це повідомляє Мінцифра.
Тепер можна обрати напрям і подати заявку на отримання гранту на офіційному сайті.
Які гранти можна отримати?
  • Своя справа — програма мікрогрантів до 250 тис. грн.
  • Новий рівень — програма грантів для переробних підприємств до 8 млн грн.
  • Свій сад — програма грантів до 400 тис. грн за гектар.
  • Своя теплиця — програма грантів до 7 млн грн за 2 гектари.
  • ІТ-стартап (у стадії розробки) — гранти до 3,5 млн грн.
  • Старт в ІТ (у стадії розробки) — гранти на навчання у сфері ІТ.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів виділив ще 103 млн на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми «єРобота». Українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота».

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів розширив напрямки використання грантових коштів в межах програми «єРобота». Тепер переможці програми можуть витрачати отримані кошти для покриття таких напрямів витрат.
  • Реалізація урядових грантових програм проекту «єРобота» дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч нових робочих місць.
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За матеріалами:
Finance.ua
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