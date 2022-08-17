"єРобота": Кабмін виділив ще 100 мільйонів на гранти для бізнесу — Finance.ua
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"єРобота": Кабмін виділив ще 100 мільйонів на гранти для бізнесу

Казна та Політика
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"єРобота": Кабмін виділив ще 100 мільйонів на гранти для бізнесу
"єРобота": Кабмін виділив ще 100 мільйонів на гранти для бізнесу
Кабінет Міністрів виділив ще 103 млн на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми «єРобота».
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, кількість поданих заявок на отримання безповоротних грантів за програмою єРобота вже сягнула 8 тисяч.
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«Уряд виділив ще 103 млн грн на відповідні гранти. 74 млн грн будуть спрямовані для створення 324 мікробізнесів. Ще 29 млн грн підуть на запуск 9 нових проектів у сфері ягідництва, садівництва та виноградарства», — зазначив очільник Уряду.
Шмигаль підкреслив, що держава допомагає громадянам реалізувати свої плани та амбіції, створивши власну справу: «Ми робимо це, адже розуміємо, що саме малий та середній бізнес — основа успішної української економіки та квітучої країни».

Довідка Finance.ua:

  • українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота»;
  • «єРобота» — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць;
  • перша програма передбачає гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес. Друга — гранти до 8 мільйонів на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Третя і четверта програми — гранти на висадку садів (до 400 тисяч гривень за 1 гектар) і побудову теплиць (до 7 мільйонів гривень). П’ята програма — це гранти для стартапів у сфері ІТ. Шоста — це гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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