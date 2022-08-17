"єРобота": Кабмін виділив ще 100 мільйонів на гранти для бізнесу — Finance.ua

"єРобота": Кабмін виділив ще 100 мільйонів на гранти для бізнесу Вчора 10:35 — Казна та Політика

"єРобота": Кабмін виділив ще 100 мільйонів на гранти для бізнесу

Кабінет Міністрів виділив ще 103 млн на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми «єРобота».

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кількість поданих заявок на отримання безповоротних грантів за програмою єРобота вже сягнула 8 тисяч.

«Уряд виділив ще 103 млн грн на відповідні гранти. 74 млн грн будуть спрямовані для створення 324 мікробізнесів. Ще 29 млн грн підуть на запуск 9 нових проектів у сфері ягідництва, садівництва та виноградарства», — зазначив очільник Уряду.

Шмигаль підкреслив, що держава допомагає громадянам реалізувати свої плани та амбіції, створивши власну справу: «Ми робимо це, адже розуміємо, що саме малий та середній бізнес — основа успішної української економіки та квітучої країни».

Довідка Finance.ua:

українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота»;

«єРобота» — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць;

перша програма передбачає гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес. Друга — гранти до 8 мільйонів на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Третя і четверта програми — гранти на висадку садів (до 400 тисяч гривень за 1 гектар) і побудову теплиць (до 7 мільйонів гривень). П’ята програма — це гранти для стартапів у сфері ІТ. Шоста — це гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.