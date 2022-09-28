Уряд змінив умови грантової програми «єРобота» — Finance.ua

Уряд змінив умови грантової програми «єРобота»
Кабінет Міністрів розширив напрямки використання грантових коштів в межах програми «єРобота».
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Тепер переможці програми можуть витрачати отримані кошти для покриття таких напрямів витрат:
- закупівля програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг пов’язаних реалізацією бізнес-плану (до 50% всіх коштів);
- орендну плату за нежитлові приміщення (до 25% всіх коштів);
- орендну плату за обладнання (до 10% всіх коштів);
- лізинг обладнання, крім особистого автотранспорту (до 50% всіх коштів);
- послуги маркетингу та реклами (до 10% всіх коштів);
- використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).
Також тепер до вже затвердженого бізнес-плану можуть бути внесені зміни.
У разі збільшення вартості предмета договору з постачальником може бути проведена доплата суми коштів у межах граничного розміру мікрогранту отримувача. У такому випадку отримувач вносить відповідні зміни до бізнес-плану, надсилає його на погодження до уповноваженого банку та до відповідного регіонального центру зайнятості.
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У разі зміни цільового призначення отримувач звертається до Державного центру зайнятості (ДЦЗ) з відповідною заявою викладеною в довільній формі з обгрунтування зміни цільового призначення коштів мікрогранту.
Комісія ДЦЗ на найближчому засіданні приймає відповідне рішення про що інформує отримувача листом на електронну пошту. ДЦЗ повідомляє уповноваженому банку протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття позитивного рішення щодо зміни цільового призначення.
Крім цього, в постанову внесені зміни щодо перевірки ділової репутації позичальника, а саме — уточнені та деталізовані критерії для відмови.
«Ми ведемо постійний діалог з бізнесом, аналізуємо і удосконалюємо умови надання грантів для підприємців. Ми розуміємо, що у ці турбулентні часи потрібно зробити правила видачі грантів більш гнучкими, передбачити нові актуальні напрямки витрат грантових коштів. Відтак, наголошуємо, що програма „єРобота“ є динамічною, проте зберігає свої основні цілі, якими є створення робочих місць та активізація підприємницької діяльності», — наголосила Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.
Довідка Finance.ua:
- урядовий проект «єРобота» передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання;
- він спрямований на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць;
- отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подача заявки на грант здійснюється через Портал Дія.
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