В Україні буде створено понад 300 тисяч робочих місць завдяки проекту “єРобота” - Мінекономіки — Finance.ua

В Україні буде створено понад 300 тисяч робочих місць завдяки проекту “єРобота” - Мінекономіки Вчора 08:01 — Особисті фінанси

В Україні буде створено понад 300 тисяч робочих місць завдяки проекту “єРобота” - Мінекономіки

Реалізація урядових грантових програм проекту «єРобота» дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч нових робочих місць.

Про це повідомила Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

«Уряд запустив низку грантових програм, як потужний інструмент для підтримки малого й середнього бізнесу. Будь-який підприємець, що прагне розвивати свою справу, або започаткувати нову, може отримати безповоротну допомогу від держави. Це також стимулюватиме створення робочих місць, яких потребують зараз українці. Ми розраховуємо, що реалізація всіх грантових програм в рамках проекту „єРобота“ дасть можливість створити понад 300 тисяч нових робочих місць», — повідомила Юлія Свириденко.

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За її словами, українці проявляють високу зацікавленість у грантових програмах. На сьогодні заявки на отримання грантів подали вже близько 10 тисяч громадян. Більшість заяв — 8,5 тисяч — на отримання мікрогранту на започаткування або розвиток власної справи.

Довідка Finance.ua:

проект «єРобота» включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності;

це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері;

перші 227 переможців програми мікрогрантів вже отримали гроші на свої рахунки. Загальна сума перерахованих їм коштів склала 52,7 млн грн.

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